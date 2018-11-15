德语媒体：施罗德建议"德国应向中国靠近"

德国前总理施罗德的一番表态引起了德语媒体的关注，他在炮轰美国的同时也建议德国应与中国加强合作。一名华裔工程师涉嫌在德国窃取商业机密的消息也吸引了德媒的目光。
（德国之声中文网）德国前总理施罗德接受媒体采访时批评美国的贸易政策，同时他发出呼吁，认为德国应该与中国紧密合作。"焦点在线"本周六（11月17日）发表了题目为"前总理炮轰美国：把我们当作被占领的国家"（Altkanzler feuert gegen USA: Behandeln uns wie besetztes Land）的文章注意到了路透社周五对施罗德的采访，这位前德国总理说："我们不能如他们（美国）所愿，好像成了一个被占领的国家那样被对待。" 施罗德觉得，美国大使就像一名占领军官员一样对待德国，而德国政府对华盛顿进行了绝望的反抗。他也提出了解决方案--德国必须得向中国靠近：美国挑起的争端中，受到影响的人不可避免地会走得更近。
"德国不应成为中美贸易争端中的一件玩物，必须态度坚决地注重德国在中国市场的出口利益。"
这位74岁的德国总理现在就职于一家俄罗斯集团，他向德国政府发出警告，不要排斥、拒绝中国投资商，他提出问题：如果有一个中国投资商，不仅仅是经济利益，也能给企业在中国市场带来益处，有什么不好呢？
他对与中国的合作并不持保留态度，只会限制武器贸易："我们有许多投资者，他们的工业利益远比那些来自中国投资者更为可疑。"此外，施罗德认为，中国投资商至少能带来市场，那些所谓的"蝗虫"投资商就不能做到这点。
华裔工程师被指盗窃商业机密
"中国派出间谍渗透到德国经济，窃取技术和创新理念是多年以来就存在的指责。但几乎没有具体的实锤证明这种指控。涉事公司不愿将难堪尴尬的问题暴露在公众面前，会选择在幕后处理--也就是不通过法律程序。"德国《商报》本周五（11月16日）发表的一篇文章开头这样写道。现在有了确凿的案例。作者Bert Fröndhoff接着引出了文章的主角--科隆化工巨头朗盛集团（Lanxess），这家公司本周向媒体证实，一名职务不低的华裔德国籍员工涉嫌窃取商业机密，将一种创新产品的制作过程透露给中国。有媒体报道，他自己后来在中国参与了这种产品的推广。
科隆检方告诉路透，他们依据约两年前朗盛向警方的报案记录，今年6月对一名华裔工程师提起刑事指控。
题目为"U先生和朗盛机密遭窃"（"Herr U" und der Ideenklau bei Lanxess）的文章接着写道："这名员工2016年与另外一名华裔共同建立了一个公司，销售山寨产品……这起案件其实已有年头，根据杜塞尔多夫劳工法庭的文件记录，早在2011年这名工程师用中文和一名'吴先生'（音译）互通电子邮件--附件文档是产品的详细制作过程。两年后，他又向吴先生提供所需设备和材料等进一步的信息。吴先生要求对方提供生产工厂的项目建议书。"
2016年，这名朗盛员工成立了一家中国公司，事情被发现后，朗盛解雇了他，这家公司透露，被窃产品是"一种创新的，但尚不能收获效益的产品"。
文章作者接着写道："是否仅是私人的商业间谍行为，或是政府参与其中，还没有这方面的更多信息。"这名前朗盛员工否认指控。他否认这些信息是商业机密，没有从事竞争活动，也没有在中国创建生产工厂，并且也不打算这样做。回国本来是要帮父母的忙。
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