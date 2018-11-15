德语媒体：施罗德建议"德国应向中国靠近"

（德国之声中文网）德国前总理施罗德接受媒体采访时批评美国的贸易政策，同时他发出呼吁，认为德国应该与中国紧密合作。"焦点在线"本周六（11月17日）发表了题目为"前总理炮轰美国：把我们当作被占领的国家"（Altkanzler feuert gegen USA: Behandeln uns wie besetztes Land）的文章注意到了路透社周五对施罗德的采访，这位前德国总理说："我们不能如他们（美国）所愿，好像成了一个被占领的国家那样被对待。" 施罗德觉得，美国大使就像一名占领军官员一样对待德国，而德国政府对华盛顿进行了绝望的反抗。他也提出了解决方案--德国必须得向中国靠近：美国挑起的争端中，受到影响的人不可避免地会走得更近。

施罗德与新婚妻子金素妍与加布里尔夫妇

"德国不应成为中美贸易争端中的一件玩物，必须态度坚决地注重德国在中国市场的出口利益。"

这位74岁的德国总理现在就职于一家俄罗斯集团，他向德国政府发出警告，不要排斥、拒绝中国投资商，他提出问题：如果有一个中国投资商，不仅仅是经济利益，也能给企业在中国市场带来益处，有什么不好呢？

他对与中国的合作并不持保留态度，只会限制武器贸易："我们有许多投资者，他们的工业利益远比那些来自中国投资者更为可疑。"此外，施罗德认为，中国投资商至少能带来市场，那些所谓的"蝗虫"投资商就不能做到这点。

华裔工程师被指盗窃商业机密

"中国派出间谍渗透到德国经济，窃取技术和创新理念是多年以来就存在的指责。但几乎没有具体的实锤证明这种指控。涉事公司不愿将难堪尴尬的问题暴露在公众面前，会选择在幕后处理--也就是不通过法律程序。"德国《商报》本周五（11月16日）发表的一篇文章开头这样写道。现在有了确凿的案例。作者Bert Fröndhoff接着引出了文章的主角--科隆化工巨头朗盛集团（Lanxess），这家公司本周向媒体证实，一名职务不低的华裔德国籍员工涉嫌窃取商业机密，将一种创新产品的制作过程透露给中国。有媒体报道，他自己后来在中国参与了这种产品的推广。



科隆检方告诉路透，他们依据约两年前朗盛向警方的报案记录，今年6月对一名华裔工程师提起刑事指控。



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题目为"U先生和朗盛机密遭窃"（"Herr U" und der Ideenklau bei Lanxess）的文章接着写道："这名员工2016年与另外一名华裔共同建立了一个公司，销售山寨产品……这起案件其实已有年头，根据杜塞尔多夫劳工法庭的文件记录，早在2011年这名工程师用中文和一名'吴先生'（音译）互通电子邮件--附件文档是产品的详细制作过程。两年后，他又向吴先生提供所需设备和材料等进一步的信息。吴先生要求对方提供生产工厂的项目建议书。"

2016年，这名朗盛员工成立了一家中国公司，事情被发现后，朗盛解雇了他，这家公司透露，被窃产品是"一种创新的，但尚不能收获效益的产品"。

文章作者接着写道："是否仅是私人的商业间谍行为，或是政府参与其中，还没有这方面的更多信息。"这名前朗盛员工否认指控。他否认这些信息是商业机密，没有从事竞争活动，也没有在中国创建生产工厂，并且也不打算这样做。回国本来是要帮父母的忙。

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