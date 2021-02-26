德语媒体：新疆问题，荷兰迈出第一步

（德国之声中文网）“对于中国外交官和助理们来说，荷兰国会宣布的决定意味着，加班工作。长期以来，中国都明里暗里尝试给海外对华言论施加影响。不过这并未能阻止荷兰议员们对新疆局势进行评估，并得出结论：中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合’种族灭绝’的定义。” 《法兰克福汇报》本周六（2月27日）发表的一篇文章开头这样写道。作者 Peter Sturm接着指出：“荷兰政府并没有使用这个定义。不过也对北京打压维吾尔人提出批评。法国外长也有类似表态，指出中国对维吾尔人采取’制度性压迫’”。

题目为“新疆问题”（Der Fall Xinjiang）的文章接着指向德国：“欧盟最大经济体在做什么呢？新疆话题一次又一次地出现在联邦议院的议程之上。但联邦政府更愿意保持低调，在中国问题上，柏林几乎总是这样。” 去年5月回应绿党时，德国政府表示“非常关注”。文章尖锐地批评说：“如果大家都这么顺从听话，北京的宣传部门可就不用再加班了。”

荷兰对种族灭绝的敏感

《新苏黎世报》也注意到荷兰议会通过了涉新疆动议。本周六发表的一篇文章写道：“荷兰是首个迈出这一步的欧洲国家。这个决定并非没有争议。荷兰外长布洛克(Stef Blok)在辩论中表示反对。他认为，新疆状况不属于种族灭绝，不过存在 广泛的侵犯人权行为。”

作者Andreas Ernst指出，种族灭绝指控方面，荷兰尤其敏感：“1995年，正是由于荷兰士兵未能守住斯雷布雷尼察附近的联合国保护区。导致塞尔维亚军队攻占了这个波斯尼亚小城，屠杀大批波斯尼亚穆斯林。之后，两个国际法庭将这次屠杀判定为种族灭绝。”

题目为“荷兰议会认为中国对维吾尔人进行了种族灭绝”（Das Parlament der Niederlande wertet die Behandlung der Uiguren in China als Genozid）的文章指出：“观察家们对是否发生了种族灭绝存在争议。灭绝种族罪不容易确定，因为不仅要证明存在具体行为，并且要证明有意图全部或局部消灭一个民族、族裔、种族或宗教群体。”

文章注意到，就在本周一，加拿大国会通过了一项类似动议，加拿大政府也不愿意支持这种说法，更希望交由法院裁判。荷兰和加拿大国会都呼吁奥委会将2022年冬奥会迁出中国。作者指出，荷兰国会对北京的指控：“让荷兰政府官员感到不满，但议员们是国际趋势的一部分。”



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