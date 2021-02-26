 德语媒体：新疆问题，荷兰迈出第一步 | 媒体看中国 | DW | 27.02.2021

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德语媒体：新疆问题，荷兰迈出第一步

荷兰国会通过动议认定北京对新疆维吾尔人实施“种族灭绝”引起德语媒体关注。《法兰克福汇报》指出，长期以来，中国明里暗里试图给海外对华言论施加影响。不过这未能阻止荷兰议员们对新疆局势做出决定。荷兰成为首个迈出这一步的欧洲国家，那么，欧盟最大经济体德国在做什么呢？媒体也提出了这个问题。

  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “再教育营”

    中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “去极端化”

    中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

  • China Überwachungskameras in Xianjiang

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    系统性侵权的指责

    人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

  • Niederlande | Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    向国际刑事法院提告

    2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

  • Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    土耳其：从谴责到沉默

    在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

  • USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    美国：新政府接过既成事实

    2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

  • China Xinjiang 2017 | Sicherheitspersonal

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    国际法概念

    美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

  • Boris Johnson während Andrew Marr-Show der BBC

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    英国首相：是法律问题

    英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

  • Kanada Premierminister Justin Trudeau

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    加拿大：国会通过、政府弃权

    加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

  • UK Aussenminister Dominic Raab

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    呼吁调查

    英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。


  • DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “再教育营”

    中国自2017年起在新疆大规模设立所谓再教育营，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象。国际媒体从2018年初开始对此报道，逐渐揭示有关拘禁营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。

  • China - Dabancheng - Umerziehungslager

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    “去极端化”

    中国官方称这些教育营为“职业培训中心”，其目的是杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能。2019年12月9日，新疆自治区政府主席雪克来提扎克尔宣布，所有学员已经“结业”，开始新生活。但仍有很多海外维吾尔人反映家人被拘禁。

  • China Überwachungskameras in Xianjiang

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    系统性侵权的指责

    人权组织还指责中国在新疆实施全民监控、文化同化、剥夺宗教自由、强推节育以控制人口增长等措施。北京始终否认所有对新疆侵权行为的指控。2020年，中国领导人习近平还曾宣称中国的治疆政策“完全正确”、“成果显著”。

  • Niederlande | Internationaler Strafgerichtshof in Den Haag

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    向国际刑事法院提告

    2020年7月6日，两个流亡海外的维吾尔人团体委托律师向海牙国际刑事法院递交诉状，控告中国政府犯下"种族灭绝"和"反人类"罪行，并提交了有关证据。中国领导人习近平也名列被告。海牙国际刑事法院的任务是为种族灭绝、战争罪行和其他暴行的受害者伸张正义。但中国不承认其管辖权。

  • Türkei | Satellitenstart | Türksat 5A

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    土耳其：从谴责到沉默

    在相当长的时期内，土耳其总理埃尔多安一直对中国对待穆斯林少数民族的方式提出强烈批评，甚至在2009年新疆发生骚乱后谴责中国对维吾尔人进行'种族灭绝'。据报道，当时有很多维吾尔人逃亡到土耳其。然而从2016年开始情况发生变化。随着中国与土耳其的经济关系升温，埃尔多安政府不再批评中国的少数民族政策。

  • USA Außenminister Pompeo Kubapolitik

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    美国：新政府接过既成事实

    2021年1月19日，在特朗普卸任前一天，美国时任国务卿蓬佩奥称中国迫害维吾尔人的作法已犯下“种族灭绝与反人类罪”。继任国务卿布林肯 (Antony Blinken) 在19日的确认听证会上向参议院外交关系委员会表示，他同意蓬佩奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

  • China Xinjiang 2017 | Sicherheitspersonal

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    国际法概念

    美国“外交政策”杂志网站2月19日报道，美国国务院法律顾问办公室于年初得出结论认为，中国对新疆维吾尔族的大规模监禁和强迫劳动属于反人类罪行，但没有足够证据证明中国在新疆进行了“种族灭绝”行为。报道援引人权观察组织国际司法专家Richard Dicker说，“种族灭绝是很难在法庭上证明的”，因必须确认犯罪者“有非常明确的意图“，“基于某个群体的宗教，种族或民族背景，消灭全部或部分人口”。

  • Boris Johnson während Andrew Marr-Show der BBC

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    英国首相：是法律问题

    英国首相约翰逊认为，“认定种族灭绝是法律问题，但我可以说，我认为新疆正在发生的事、针对维族人发生的事极其令人憎恶。”英国下院已否决疑似针对中国的“种族灭绝修正案”。 假如该案通过，英国将以法律形式禁止同犯有种族灭绝罪行的国家签署自贸协定。

  • Kanada Premierminister Justin Trudeau

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    加拿大：国会通过、政府弃权

    加拿大国会2月22日以266比0的票数通过一项动议，认定中国在新疆对维吾尔人进行种族灭绝。加拿大总理特鲁多和大多数内阁成员则投了弃权票。特鲁多一直不愿将中国对新疆维吾尔族人的做法定性为种族灭绝，称该词“极其沉重”，并表示在做决定前需要进一步审查。

  • UK Aussenminister Dominic Raab

    从“再教育营”到“种族灭绝”：中国新疆政策遭国际谴责

    呼吁调查

    英国外交大臣拉布（Dominic Raab）2月22日在联合国人权理事会发言中指出，酷刑、强制劳工以及强制节育等都在中国的新疆以“工业化规模”发生。拉布呼吁，联合国人权高级专员巴切莱（Michelle Bachelet）或其他独立专家应“立即和不受限制”地进入新疆，人权理事会应该就此事做出一项决议。中国外长王毅对此则回应称欢迎联合国人权高专访问新疆：“新疆地区的大门始终是敞开的”。


DW.COM

继加拿大国会之后，荷兰国会也跟着通过动议认定中国对新疆的维吾尔人实施「种族灭绝」，成为欧洲第一个提出相关动议的国家。

荷兰议会通过了一项不具约束力的动议，称中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合“种族灭绝”定义。此前加拿大议会也通过了类似的动议。中国外交部发言人回应称，这些都是极端反华势力蓄意炮制的世纪谎言，是污蔑抹黑中国的荒唐闹剧。

（德国之声中文网）“对于中国外交官和助理们来说，荷兰国会宣布的决定意味着，加班工作。长期以来，中国都明里暗里尝试给海外对华言论施加影响。不过这并未能阻止荷兰议员们对新疆局势进行评估，并得出结论：中国在新疆处置维吾尔穆斯林的方式符合’种族灭绝’的定义。” 《法兰克福汇报》本周六（2月27日）发表的一篇文章开头这样写道。作者 Peter Sturm接着指出：“荷兰政府并没有使用这个定义。不过也对北京打压维吾尔人提出批评。法国外长也有类似表态，指出中国对维吾尔人采取’制度性压迫’”。

题目为“新疆问题”（Der Fall Xinjiang）的文章接着指向德国：“欧盟最大经济体在做什么呢？新疆话题一次又一次地出现在联邦议院的议程之上。但联邦政府更愿意保持低调，在中国问题上，柏林几乎总是这样。” 去年5月回应绿党时，德国政府表示“非常关注”。文章尖锐地批评说：“如果大家都这么顺从听话，北京的宣传部门可就不用再加班了。”

观看视频 01:01

联合国人权事务专员谈香港与新疆

荷兰对种族灭绝的敏感

《新苏黎世报》也注意到荷兰议会通过了涉新疆动议。本周六发表的一篇文章写道：“荷兰是首个迈出这一步的欧洲国家。这个决定并非没有争议。荷兰外长布洛克(Stef Blok)在辩论中表示反对。他认为，新疆状况不属于种族灭绝，不过存在 广泛的侵犯人权行为。”

作者Andreas Ernst指出，种族灭绝指控方面，荷兰尤其敏感：“1995年，正是由于荷兰士兵未能守住斯雷布雷尼察附近的联合国保护区。导致塞尔维亚军队攻占了这个波斯尼亚小城，屠杀大批波斯尼亚穆斯林。之后，两个国际法庭将这次屠杀判定为种族灭绝。”

题目为“荷兰议会认为中国对维吾尔人进行了种族灭绝”（Das Parlament der Niederlande wertet die Behandlung der Uiguren in China als Genozid）的文章指出：“观察家们对是否发生了种族灭绝存在争议。灭绝种族罪不容易确定，因为不仅要证明存在具体行为，并且要证明有意图全部或局部消灭一个民族、族裔、种族或宗教群体。”

文章注意到，就在本周一，加拿大国会通过了一项类似动议，加拿大政府也不愿意支持这种说法，更希望交由法院裁判。荷兰和加拿大国会都呼吁奥委会将2022年冬奥会迁出中国。作者指出，荷兰国会对北京的指控：“让荷兰政府官员感到不满，但议员们是国际趋势的一部分。”

 


摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

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