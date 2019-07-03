德语媒体：新疆监控扩展至外国游客

（德国之声中文网）《新苏黎世报》写道：众所周知，中国已经在维吾尔穆斯林聚集的新疆建立起了一套奥威尔式的监控机制。这里到处安装着具有脸部识别功能的摄像头，少数民族民众的手机都要安装审查软件，更有上百万人被送进了所谓的再教育营。这篇题为《中国搜集赴新疆游客信息》的报道写道：

"从吉尔吉斯斯坦通过陆路口岸进入新疆的外国游客，也不得不接受审查。《南德意志报》、《纽约时报》等多家媒体进行的联合新闻调查显示，在边境口岸，游客手机上的通信录，日历，短信以及通话记录都会被复制。复制信息似乎是在有系统地进行，而且受审查的对象，即包括来自吉尔吉斯斯坦的卡车司机，也包括来自西方的游客。

使用安卓系统的手机，会被安装一款叫做"蜂采"的软件，顾名思义，这款软件会像辛勤的小蜜蜂一样，采集所需信息，并通过无线网将它们贮存在边境站的服务器上。这款软件必须实际安装在手机上，也就是说，游客要想入境新疆，就必须向海关人员上交手机，并输入密码。一名外国游客向调查记者们讲述了他的经历，中国人在他的手机上安装了这款软件，但提取信息后却忘记了删除。于是记者们让专家研究了这款软件。"

专家们对这款软件分析的结果显示，软件除了会提取用户通话记录和短信内容之外，还会将手机储存信息和73000条关键词进行比对，而违禁内容除了伊斯兰主义之外，也包括普通的古兰经片段或达赖喇嘛的照片。另外，苹果手机也需要接受审查，但不需安装软件。文章接着写道，新疆海关检查外国游客手机此前没有相关报道，但新疆当地民众的手机接受监控则并不是新生事物。文章写道：

"当局随时可以检查手机。当面检查的内容包括，手机用户是否（依照规定）安装了监控和审查上网行为的软件。此外，当局还会重点盘查一些难以监控的软件，比如可用于加密通讯的Whatsapp，或者可以绕开中国防火墙的VPN。有目击者称，有人就是因为安装了Whatsapp而被送入了再教育营。"

刚刚结束的G20峰会上，美国总统特朗普在中美贸易争端问题上一反此前的强硬态度，显示出极大的妥协意愿。他同意推迟对更多中国产品征收惩罚性关税的计划。《新苏黎世报》报道称，特朗普之所以这样做，也可能是为了挽救国庆晚会上的烟火表演。这篇题为《美国国庆的中国焰火秀》的文章写道：

"一旦开启25%的关税，国庆烟火就会变得昂贵许多。大型美国烟火经销商Grucci和Phantom就会面临丢掉客户的危险。烟火行业代表就曾在听证会上明确表示，中短期内无法找到中国进口烟火的替代产品。

事实上，全球烟火产量的90%使中国拥有无可争议的市场霸主地位。此外，美国市场上70%的中国烟火都来自同一名中国商人。也就是说，Grucci、Phantom及其他美国进口商处于劣势地位，只能自己承担关税，然后转嫁给消费者。

Grucci和Phantom公司慷慨赞助国庆烟火的行为，是否触动特朗普决定不再征收新关税，暂且不去深究。但至少时间点非常巧合，而且人们也都知道，特朗普对其商界朋友一向关心备至言听计从。当然，也有可能是特朗普突然间意识到，他的关税政策会波及到包括烟火在内的消费品，也会损害到他最坚定的选民。7月4日国庆前夕，他不希望承担这种政治风险。毕竟，对于美国的国庆庆典来说，没有什么比来自中国的廉价烟火更重要。"

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