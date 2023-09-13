德语媒体：新疆局势在向好的方向转变

《新苏黎世报》发表两名中国问题专家的客座评论，指出迹象显示新疆正在回归正常；《柏林日报》关注了金正恩访问俄罗斯之行，认为其背后隐藏着对中国影响力的担心。
（德国之声中文网）有关中国，新疆可能是最受关注、也最有争议的议题之一。从那里透出的信息很少，今年5月，四名来自德国的中国问题专家和一名国际法学者自组团队，成功地前往新疆进行了考察，他们尤其关注2021年新疆新一届领导层上台后局面是否有所改变。团队的两名中国问题专家日前在《新苏黎世报》发表了一篇客座评论。
文章认为，出于对恐怖主义和国家分裂的担忧，北京仍在使用压迫手段控制着维吾尔人，但在此次旅行中也察觉到，局面在向好的方向转变。
"根据当地政府的解释，2017年至2020年在新疆展开的'打击恐怖主义和伊斯兰极端主义'只是一个过渡阶段。2021年12月上任的新疆自治区党委书记马兴瑞希望尽快实现回归'正常'这一目标。目前，正在落实法律制度化以及恢复和加强司法程序。
中央政府发动的现代化建设，比如改善教育、医疗和就业的努力，显然受到维吾尔人的欢迎。据称，在打击恐怖主义高峰期设立的各类营地已大部分被解散。"
中国的富裕省份参与了新疆的发展政策，"在新疆的每个县都可看到先进的职业培训中心。培训的学生不仅免收学费，他们每月还能获取200元赡养父母费。
国家补贴农业和工业领域的企业将分公司安排到新疆，基本只招收维族雇员并遵守全国统一的最低工资标准。这项政策应有益于解决当地的就业问题。"
文章最后写道，鉴于新疆数千年来扮演着通往西方的大门的角色，它是中亚乃至欧洲同东方交汇的走廊，因此，"如果这里的人权状况继续恢复正常，且得到证实，那么欧盟应该开启对话，并重新考虑因新疆问题对中国实施的制裁政策。"
《柏林日报》发表题为“强势中国构成威胁”：俄罗斯向东看"的文章，指出中国主宰远东是普京的一大心病，他需要在当地发展俄罗斯经济。
一般认为，金正恩前往俄罗斯向后者兜售战争武器，而莫斯科则作为回报向朝鲜提供卫星以及核潜艇技术。由此，在远东地区形成美、日、韩为一方，俄罗斯和朝鲜为另一方的对立阵营。不过，《柏林日报》的文章从另一个角度分析金正恩访俄：
"对普京而言，最重要的莫过于在亚洲的行动不能全盘让给中国。俄罗斯需要建立联盟，只有这样，才避免陷入对中国的全面依赖 - 这一发展趋势，在俄乌战争爆发后进一步加速。
因为战争，俄罗斯的军事实力被绑定在乌克兰，其东翼呈现缺口，当前缺乏防御能力。这一点不会逃过中国的观察。中国对失地的归还诉求，在俄罗斯遭受削弱的背景下，可能演变成危机的导火索。因此，俄罗斯希望加强同亚洲的经济合作。"
至于普京同金正恩是否就经济议题交换了意见，外界并不知道。"金正恩此次是四年多以来首次出国访问，此前不久，朝鲜刚同中国以及俄罗斯恢复了往返航班。"
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