德语媒体：新疆局势在向好的方向转变

（德国之声中文网）有关中国，新疆可能是最受关注、也最有争议的议题之一。从那里透出的信息很少，今年5月，四名来自德国的中国问题专家和一名国际法学者自组团队，成功地前往新疆进行了考察，他们尤其关注2021年新疆新一届领导层上台后局面是否有所改变。团队的两名中国问题专家日前在《新苏黎世报》发表了一篇客座评论。

文章认为，出于对恐怖主义和国家分裂的担忧，北京仍在使用压迫手段控制着维吾尔人，但在此次旅行中也察觉到，局面在向好的方向转变。

"根据当地政府的解释，2017年至2020年在新疆展开的'打击恐怖主义和伊斯兰极端主义'只是一个过渡阶段。2021年12月上任的新疆自治区党委书记马兴瑞希望尽快实现回归'正常'这一目标。目前，正在落实法律制度化以及恢复和加强司法程序。

中央政府发动的现代化建设，比如改善教育、医疗和就业的努力，显然受到维吾尔人的欢迎。据称，在打击恐怖主义高峰期设立的各类营地已大部分被解散。"

中国的富裕省份参与了新疆的发展政策，"在新疆的每个县都可看到先进的职业培训中心。培训的学生不仅免收学费，他们每月还能获取200元赡养父母费。

国家补贴农业和工业领域的企业将分公司安排到新疆，基本只招收维族雇员并遵守全国统一的最低工资标准。这项政策应有益于解决当地的就业问题。"

文章最后写道，鉴于新疆数千年来扮演着通往西方的大门的角色，它是中亚乃至欧洲同东方交汇的走廊，因此，"如果这里的人权状况继续恢复正常，且得到证实，那么欧盟应该开启对话，并重新考虑因新疆问题对中国实施的制裁政策。"

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

普京不愿把亚洲事务全盘让给中国

《柏林日报》发表题为“强势中国构成威胁”：俄罗斯向东看"的文章，指出中国主宰远东是普京的一大心病，他需要在当地发展俄罗斯经济。

一般认为，金正恩前往俄罗斯向后者兜售战争武器，而莫斯科则作为回报向朝鲜提供卫星以及核潜艇技术。由此，在远东地区形成美、日、韩为一方，俄罗斯和朝鲜为另一方的对立阵营。不过，《柏林日报》的文章从另一个角度分析金正恩访俄：

"对普京而言，最重要的莫过于在亚洲的行动不能全盘让给中国。俄罗斯需要建立联盟，只有这样，才避免陷入对中国的全面依赖 - 这一发展趋势，在俄乌战争爆发后进一步加速。

因为战争，俄罗斯的军事实力被绑定在乌克兰，其东翼呈现缺口，当前缺乏防御能力。这一点不会逃过中国的观察。中国对失地的归还诉求，在俄罗斯遭受削弱的背景下，可能演变成危机的导火索。因此，俄罗斯希望加强同亚洲的经济合作。"

至于普京同金正恩是否就经济议题交换了意见，外界并不知道。"金正恩此次是四年多以来首次出国访问，此前不久，朝鲜刚同中国以及俄罗斯恢复了往返航班。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



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