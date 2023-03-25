 德语媒体：新时代的上山下乡运动 | 媒体看中国 | DW | 17.05.2023

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德语媒体：新时代的上山下乡运动

失业率创历史新高，青年一代普遍对前景感到迷茫的大背景下，中国党和国家领导人习近平有关"新时代年轻人应当走进乡土“的号召，令人不禁想起了毛泽东时代的上山下乡运动。

China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，五月四日是中国的青年节，但今年的"五四"似乎并没有让年轻人产生节日的快乐，官方公布的青年失业率已经突破20%，这是有相关统计以来的最高记录。这篇题为《习近平号召大学生下乡 唤醒痛苦的历史记忆》的评论写道：

"中国年轻人在社交媒体上以'我们是最后一代'自嘲，这让人想起了八十年代初西方年轻人当中曾经弥漫的无望氛围。当时普遍存在的恐惧、悲观、消沉情绪，最终导致了抗议浪潮。毫无疑问，现在中国的年轻人也陷入了危机。这种状况很有可能演变成威胁中共统治的社会炸药。年轻一代已经表现出了他们敢于对制度表达不满的勇气：去年十一月，一些年轻人就曾走上街头，对习近平的清零政策表示抗议。这一次公开提出批评的，又是以大学生为主的群体。中国境内，大约有八十所高校的学生参与了抗议活动。他们的行动也确实给当局造成了压力。两个月后，习近平宣布取消了防疫措施。

去年十一月，中国年轻人走山街头，抗议当局的”清零政策“。

去年十一月，中国年轻人走山街头，抗议当局的”清零政策“。

如果青年一代所面临的危机进一步激化、常态化，或者一个突发事件在年轻人当中掀起更大规模的抗议行动，那么情况又会怎么样呢？北京当局非常清楚，年轻一代暗藏着影响社会稳定的特殊风险。有鉴于此，学校教育不允许自由思想和提出质疑，而是要培养听从指挥和死记硬背的年轻一代。现在，为了对年轻一代进行更好的控制，习近平显然希望采取进一步的措施：他想把年轻人送到乡下。

习近平此前就已经多次强调过让年轻人下乡的建议。但这一建议出现在今年五月四日的《人民日报》头版显要位置，则是此前不曾有过的。习近平发出警告说，年轻人要承担起责任，要做好过苦日子的准备。年轻人应当去下乡找工作，以振兴当地的经济。那些离开城市， 去偏远落后地区帮助扶贫的年轻人是值得赞赏的。习近平本人16岁时离开了北京，开始了在山区的生活。习近平表示：'七年的乡村生活，对我是一个很好的锻炼。'"

评论指出，2019年底，中国的青年团组织就曾提出让一千万大学生下乡就业的计划，广东和山东也曾提出相关的建议。

"在中国，乡下生活同田园诗关联不大，更大程度上意味着前景黯淡。但为了确保社会稳定，共产党现在还是想把本应代表国家未来的、受到教育的年轻一代，放逐到乡村去。

这一措施在毛泽东时代是奏效的，在习近平时代同样也会奏效：将年轻学生分散到全国各地的偏远山村，他们就将无法进行抗议。尽管过去三十年当中，他们已经习惯了较大程度的个人自由，比如旅行自由。但持续很久的清零政策显示，面临危机时，政府完全能够强迫数以百万计的人口放弃个人的自由权利。但共产党也将为其不断加码的打压政策付出沉重的经济和社会代价。年轻一代对政府的不信任感也将与日俱增。"

政府号召年轻人走进乡村的同时，也确实有很多不堪生活重负的都市青年主动前往偏远地区。《编辑部网络》就此写道：

"下乡运动的新圣地是中国最北端的一个偏僻矿山城市：鹤岗。这座靠近俄罗斯的小城被称为是'中国生活成本最低的城市'。几个月来，每天都有数以百计的年轻人来到这座城市。因为即便没有多少积蓄，他们也能在这里实现房产梦：不到八万元就可以买到一个小公寓，而且取暖费是由市政府承担的。

但低廉的生活成本实际上也需要付出高昂的代价：鹤岗冬季的气温可以低至零下40摄氏度，而最近的医院也需要数小时的车程。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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