 德语媒体：新冷战对手的首次会晤 | 媒体看中国 | DW | 16.11.2022

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德语媒体：新冷战对手的首次会晤

G20峰会期间，中国国家主席习近平和美国总统拜登举行了闭门会谈。白宫随后发布的声明称，美国将继续与中国进行激烈的竞争，但这种竞争不应转向冲突。

Indonesien Bali G20-Gipfel | Treffen Xi Jinping, Präsident China & Joe Biden, Präsident USA

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以"新冷战对手的首次会晤"为题，刊发了由该报出版人Stefan Aust撰写的社论。文章指出，中美峰会体现了一个欧洲人往往忽视的事实：主宰地球事务的就是中美两强，俄罗斯早已没有什么话语权。 

"尽管俄罗斯侵略乌克兰的战争非常恶劣，但是在中美争霸的格局中，这并不能占据主要位置。虽然对于我们欧洲人来说，俄乌战争由于距离很近，具有特别的意义，然而决定世界走向的道岔却是在其他地方扳动的。世界的中心已经从大西洋转移到了太平洋。" 

"毫无疑问，习近平和拜登就是当今世界最有权势的两个人。习近平在国内享有绝对的统治地位，而且刚刚在党代会上获得了显著加强。而拜登也凭借民主党在参议院选举中出人意料的胜利而巩固了地位。" 

"也许现在说这些话还为时过早：这次会晤很有可能以新冷战两个超级大国首次峰会的身份载入史册。俄罗斯总统普京发动侵略战争，亲手让俄罗斯在道义、军事、经济上靠边站。习近平和拜登的会晤表明，莫斯科已经无法左右全球局势。即便在今年2月北京冬奥开幕前，中俄两国刚刚签署了加强两国关系的文件，但这种联盟也是不稳固的。将来的国际新秩序，更可能的场景是：中国是世界大国，俄罗斯则只是一旁的小跟班。" 

《世界报》评论：习近平和拜登的会晤表明，莫斯科已经无法左右全球局势。

《世界报》评论：习近平和拜登的会晤表明，莫斯科已经无法左右全球局势。

"至于拜登能否在中俄之间打入楔子，还有待观察。但不管怎样，中美领导人重新开始对话了，而且不戴口罩。也许，俄乌战争让中国领导人至少认识到了一点：'特别军事行动'是一场危险的游戏，不论是针对乌克兰还是针对台湾，这在全球化的今天至少会酿成一场经济战。即便贵为全球最有权势的人，也不会对这种局面感兴趣。"

《商报》就拜习会发表的评论称，中美两国领导人握手寒暄只是一个表象，双方的竞争今后将愈演愈烈。德国也应为此做好准备。

"美国要求盟友在中国问题上表明立场的压力，今后几年只会进一步增高。德国及欧盟必须接受这一现实。经济上完全同中国脱钩，既不现实，也无意义。但美国的期望是，德国至少应当有针对性地减少依赖。

无论谁入主白宫，来自美国的压力都会存在。在2024年美国大选之前，民主共和两党都将竞相展示谁在对华政策方面更加鹰派。

阻止中国在高科技领域的崛起，并提升美国本土产品的地位，这是民主共和两党为数不多的共同点之一。巴厘岛上的首脑峰会很快就会在华盛顿和北京被淡忘，但双方都不会忘记就主宰地球展开角力。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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