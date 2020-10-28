德语媒体：新冠肆虐，为何无人对中国追责？

（德国之声中文网）柏林出版的《每日镜报》发表署名文章认为，作为新冠病毒发源地，中国不仅欠世界一个说法，还应该承担更多责任。题为“为什么没有人对中国追责？”的文章问道，除了法律因素，还有什么原因？作者写道：

“因为，为了在全球范围能尽量协调一致地应对病毒，必须依靠全面的合作。这其中也包括疫苗的研发和生产。

也正因为如此，在联合国、在欧盟和俄罗斯，几乎听不到批评的声音。除了美国总统特朗普，但又没有人愿意和他站到一边。尽管他所代表的情绪随着病毒的传播和肆虐在日渐增长。

因此，联合国秘书长古特雷斯急迫地呼吁全球，不要让美中之间爆发争端。正确的做法是：毫无疑问要阻止一场新的冷战。这两个世界最大的经济体如果硬碰硬，确实很危险——对整个地球。

但是，对中国和中国领导人习近平施压，以促使其不再长期逃避责任，也是正确的。至少有一条承认和担当责任的恰当途径：那就是当涉及到为全世界提供疫苗的时候。不是每个国家都有财力获取疫苗。而帮助那些穷国，是最低限度的义务。”

帮助穷国获得疫苗是最低限度的义务

中国模式不可套用

《法兰克福汇报》文化版刊文探讨什么是抑制新冠的有效策略，并以中国为例指出，要让一个社会停摆，就必须像对待一个组织机构一样对待它，但在开放社会，这是不可能做到的。

“有些人既羡慕又担忧地把眼光投向中国，这个疫情的发源地似乎已经成功地克服了疫情。人们当然可以了解到，中国模式是，像领导一个组织机构一样领导一个社会：对成员的角色分工有明确的定义，权威架构下的既定目标高于个人决定，有可能使用极端严厉的惩罚机制，同时对社会的信息流通进行全面的监控。

这一不可否认的成功揭示了我们即将要面对的冲突。社会不是一架组织机构——这是西方民主的特点之一，但接下来一段时间却将陷入巨大的维持运作的压力。眼下决定性的问题不仅是，我们能不能抑制住病毒，而且还有，我们还有多少调控引导的手段。中国的成功很大程度上归功于威权主导的避免多元化。而在欧洲，难度较大的更是如何以温和引导的形式让大众产生忠诚。”

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