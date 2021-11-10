德语媒体：新冠病毒起源和BioNTech老总的市场误判

(德国之声中文网)新冠疫情已经在全世界范围内造成480万感染者死亡，数以亿计的经济损失以及超过一年之久的社会生活停摆。25岁的自由记者Jan Alexander Casper在“时代在线”上发表的文章《中国制造？》（Made in China？）中质问：“新冠病毒起源于实验室吗？武汉病毒实验室的事故造成疫情的爆发吗？为什么中国政府几个月来一直在阻止澄清这些重要的、甚至是核心的问题？”

文章写道：“长达数月的时间里，‘实验室泄漏假说’听起来像是一种阴谋论。然而，现在这一说法正在被重视起来。另外这还表现在美国情报部门在总统拜登的指令下对病毒起源进行了全面调查。8月公布调查结果以来，人们已经清楚地认识到，虽然没有得到证实，但有可能是由于研究冠状病毒的武汉研究所的粗心大意导致这种冠状病毒病原体的泄漏。”

作者感到不解的是，为什么“在这一背景下，‘实验室泄漏说’这么长时间以来一直被边缘化”。文章写道：“8月，《泰晤士报》报道说，世卫组织的新冠病毒起源调查报告在发表前经过了北京政府的审查。而且报告只有在武汉没有被进一步调查的情况下，才允许提及实验室的假说。……上周，世卫组织宣布，它将再度启动病毒起源的新调查。这一次重点必须放在‘武汉首次报告人类感染的地点附近的实验室’。”

作者认为，虽然还有其它一些对于病毒起源的可信解释，但是“即便病毒是通过（自然途径）产生的，也无法减轻中国共产党的连带责任”。

文章写道：“如果地方当局利用现有的预警系统，中国本可以迅速控制疫情。…… 无论病毒的起源是在实验室还是在海鲜市场，早在2019年10月，武汉就有类似新冠肺炎症状的病人接受治疗。然而，直到2019年12月31日，世卫组织才收到第一份关于 ‘神秘肺炎’病例的报告，并得以开始调查和发出警告。如果中国政府立刻汇报了这种新型病毒，如果没有耽搁时间，而是在第一时间向国际社会通报，那么新冠疫情的蔓延至少可以被减缓。”

文章最后写道：“‘实验室泄漏假说’不一定就是对的。包括德国病毒学者德罗斯腾（Christian Drosten）在内的一些业界权威都对这种假说表示怀疑。但是以批评的视角看待中国政府为我们提供了机会：在面对大流行病时，不仅要讨论气候、资本主义和全球化的作用，还要为预防大流行病指出具体的经验教训。从一开始必须形成一个认识，也就是一个国家一再犯下可原本可以避免的错误。在这之后我们才可以真正学到一些东西。”

BioNTech放弃中国市场了吗？

今年4月，德国拜恩泰科公司（BioNTech）首席执行官吴沙忻（Uğur Şahin）前往上海，从上海的一家酒店与上海市委书记李强举行视频连线。吴沙忻希望BioNTech疫苗能够成为首个在中国获得批准的外国疫苗。《法兰克福汇报》发表的文章《中国阻挡BioNTech》（China bremst BioNTech aus）分析认为，“这可能是这位德国企业家迄今为止职业生涯中最大的误判之一”。

文章写道：“德国的疫苗基于比较新的mRNA技术，效力达到95%，比国药集团以传统方式开发的中国疫苗（实测效力为79%）和科兴疫苗（51%）要好得多，据商界人士称，习近平主席不想批准德国的高效疫苗、在自己的民众面前丢脸。因此，德国BioNTech公司得出结论，其产品在中国市场投放目前并不现实。‘BioNTech已经放弃了。’”

文章写道：“大流行病爆发以来，中国在国内和世界范围内发动的宣传战中，科学只是一个很小的问题。观察家们说：‘在这场疫苗戏剧中，所有东西都是政治性的。’在给中国人提供德国疫苗之前，北京的领导层希望在未来18个月内将解放军首先开发的mRNA疫苗以紧急批准的方式投入市场。鉴于这些竞争障碍，BioNTech‘不再有任何商业兴趣’继续在中国的努力。”

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