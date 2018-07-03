德语媒体：新冠病毒将成为一场大流行病？

（德国之声中文网）"当去年中国经济又一次情况不好时，易纲把责任揽到了自己身上。在人大会议上，这位并非独立机构、而是隶属政府的中国央行的行长表示，央行的货币政策引起了'信贷紧缩'"，《法兰克福汇报》文章开篇这样写道。

文章说，人大会议前，美国总统特朗普威胁要对所有中国出口美国的产品征收关税。"于是这位央行行长成了替罪羊，好让人们的注意力从国家领导人的错误上转移开去。而事实上，是习近平的政策诱发了问题。不仅仅是他搞得和美国的冲突升级，在习的领导下，中国的私人企业几乎得不到贷款，而那些不赚钱的国企却被供养着，这样的政策让实际的经济增长出现危险的大幅下降。"

文章说，在近一年之后的新冠疫情危机中，易纲又不得不出来救市："周一股市下跌8个百分点后，习近平警告说，尽管有疫情，但经济目标不能忘。这话也是说给易纲听的，和中国其他官员一样，他也是执行领导的命令，而不是按照自己的想法办事。"

中国央行行长易纲

作者分析说，61岁的经济学家易纲连中央委员会委员都不是，而他的前任至少还是委员之一。"现在，易纲可能不得不放弃去年不再用大规模补贴计划拯救经济的承诺，把原本就很危险的巨大的债务山再堆高一大截。"

《南德意志报》文章以"站在大流行病的门槛上"为题，指出了新冠疫情可能、甚至已经成为一场大流行病。文章写道："到本周二，在中国以外已经有三大洲26个国家出现了总共190感染病例。尽管在爆发中心以外，目前每天新的感染病例尚且不多，在中国的邻国中，疫情也没有真正爆发--到周二，日本感染者最多，有20人，但是，高级别专家看到了越来越多的成为大流行病的征兆，并警告说，要防止其它各洲出现无法控制的感染链。美国传染病国家研究所所长安东尼·弗契（Anthony Fauci）周一对纽约时报表示，这种病毒传染性非常强，'几乎可以肯定将成为大流行病。'"

文章写道，新病原体引起的大流行病的后果现在尚不清楚，专家们也依然不知道究竟有多少人感染，感染者何时开始传染给他人，如何治疗以及防止感染。不过，现在人们对病毒的了解已经更多了。英国雷丁大学病毒学家琼斯（Ian Jones）表示，研究证明，新病原体和萨斯病毒不仅相似，而且在人体上对接到相同的分子结构上。他说，"看起来，为抗击萨斯研发的药物和疫苗可能对新冠病毒也有效。"

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