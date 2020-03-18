德语媒体：新冠病毒与数据保护

（德国之声中文网）周二中国宣布全国范围内只有武汉一个新增病例，其余20个新增病例均为境外输入。种种迹象显示，至少现阶段疫情已经得到控制。柏林出版的《日报》认为，中国先进的人脸识别技术和实名制在控制疫情中发挥了重要作用。这篇题为《新冠病毒与数据保护》的文章写道：

"毫无疑问，大数据与公共监控对抗击疫情的成功起到了至关重要的作用。无论是购买手机卡，登陆APP, 还是订购机票，在中国任何事情都要出示身份证。此外，中国全境拥有两亿个摄像头，其中相当一部分还具有人脸识别功能。中国没有名副其实的个人数据保护法规，所有的信息都可以集中管理。

一个具体的例子：每个到达北京火车站的乘客，都要在离开车站大厅前通过测试体温的摄像头。一旦发现发烧乘客，安全人员就会立即拦截此人，必要情况下直接送往医院。接下来，有关部门会向同一车次的所有旅客发出警报，毕竟所有人买票时都需留下身份信息和电话号码。

中国三大移动通讯公司都会同信息产业部和卫健委分享用户数据。也就是说，任何使用智能手机的中国公民，都可以被随时定位。仅在武汉就有1800个这样的工作组，他们专门负责通过分析技术数据来寻找可能的被感染者。一些城市还在社交媒体里发布了疑似感染者的行动轨迹，以警告民众不要前往相关地点。"

借助移动数据发现病患，并找出他接触过的人群和去过的地点，这些技术手段无疑对遏制疫情发挥了重要作用。文章接着写道：

"在欧洲人的价值观层面上，中国的做法简直无法想象，但在中国却几乎听不到任何批评。原因很简单，毕竟中国没有行之有效的公民社会，更没有自由媒体。但是，即便在东亚一些民主国家，在防疫过程中，上述极端手段也有被广为接受的趋势。

疫情期间的武汉一家医院

“医生缺乏防护”

一些在武汉参加过防疫工作的中国医生接受《世界报》采访时表示，欧洲的疫情令人担忧，因为欧洲国家正在重犯当初武汉疫情初期的错误。文章写道：

"这些中国医生认为，医务人员没有足够的防护措施需要引起重视。一月份武汉疫情爆发时，由于医务人员对病毒了解有限，又缺少防护装备，导致数千名医院工作人员被感染。至少有46名医护人员丧生。

北京联合医科大学附属医院的吴东(音)表示：'我们的欧洲同行们在接诊过程中也在被传染，人数已同当时的武汉不相上下。'中国的医学专家们相信，那些已经发生疫情的西方国家中，医务人员即将面临一场危机。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点