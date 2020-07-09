德语媒体：新冠疫情阻挡不了中国人在海外置业的热情

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论“联邦政府不能保持沉默”（Die Bundesregierung darf nicht schweigen）。评论指出，“西方国家的政治模式已经被引向砧板，但是德国却不言不语。如果不公的现象不被指出，那么世界就会失去正义的标准”。



评论写道：“在自由正在面临的多重危机发生时，联邦政府却保持着令人尖叫的无语。当邻国英国因为承诺向香港人提供移民机会而遭中国威胁报复时，德国沉默不语。面对俄罗斯的修宪闹剧，德国沉默不语。”

评论写道：“当然没有一个政府应该去参加超出自己体量的较量。特别是碰到中国问题时，很多人期待通过外交途径最终取得的成就会高出高声叫骂。但是世界上两个如此重要的国家仅仅在几天之内就出现对法治的如此之快速的破坏，（德国）原本应该拿出一个鲜明的立场。不公的现象不被指出来的话，世界就将失去正义的标准。数十年的时间了，正义之声始终能够给华沙条约国的异议人士带来温暖，现如今人们却不得不长时间寻找火种。”

海外房产 买 买 买

《法兰克福汇报》在一篇题为“中国人将会以前所未有的规模在海外置业”（„Chinesen werden mehr denn je Wohnungen im Ausland kaufen“）中指出，新冠疫情完全没有败坏中国人在海外购置房产的胃口，而且德国对于中国购房者来说会变得越来越吸引人。

文章写道，“温哥华的公寓、伦敦和悉尼的民宅、慕尼黑和柏林的单元房，多少年来因为国际买家的增多而变得售价直冲云霄。甚至很多人担心，这些城市的房地产开发商今后在盖楼的时候会专门迎合这些国际买家的口味需求。最近几年，中国购房者在欧洲住房市场上变得越来越活跃。这一点从德国报章的标题上就可见一斑：‘德国住宅深受中国人欢迎’（法兰克福汇报）、‘中国人购买上瘾’（南德意志报）、‘来自远东地区的购买旋风’（世界报）……”

虽然新冠疫情曾一度造成中国全国范围的经济停摆、社会生活停滞，但是这篇文章引述德国一家房产中介公司员工的话说，中国刚一复工复产，中国人就又重新开始在海外寻找房源。文章写道，“‘（中国人买房的目的）首先考虑的是投资，’德国百达律师事务所的律师米库斯（Rudolf Mikus）说，‘现在没有迹象显示出，从长期看这种趋势会被打破。因为中国人首先想要的是安全的投资’”。

“‘安全’指代的是在中国之外地区的投资。谁如果在上海或者北京购置房产，那么取得的并不是产权，而只是限期70年的居住权。另外中国人也担心人民币会贬值。再加上缺乏法治安全感的政治气氛。……过去将资产安置在中国和香港的中国移民，现在开始越来越多地寻找中国之外的地区”。



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