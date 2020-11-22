德语媒体：新冠疫情让民主西方输给了专制中国？

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"新冠疫情加速中国崛起 - 欧美必须共同抵御"为题，刊发评论呼吁，西方国家必须停止自我毁灭，携手共同应对共同的专制对手。

文章首先盘点了美国大选的闹剧以及欧盟内部围绕预算案的混乱场面，担忧地指出："越来越少的人相信，民主国家有能力解决当今时代的紧迫问题。长期以来，欧美人都有一种优越感，这种优越感来自于市场经济民主体制在冷战中的胜利。可是如今，欧美国家正面临治理不良、争吵不休、互相阻挠、民主凋敝等问题。在抗击新冠疫情的斗争中，西方国家也失败了。和可以归咎到一小撮贪得无厌的精英的金融危机不同，防疫工作的失败是大家共同造成的：减少人际接触、佩戴口罩、取消派对庆典等暂时性的限制个人自由措施，对于很多人来说显然是难以接受的。其结果则是，防疫措施不得不变得更加强硬、长久、代价高昂。"

"鉴于欧美国家的防疫成绩，'西方民主优于其他任何政治体制'之信仰几乎显得可笑。未来图景正在其他地方绘就，具体而言：亚洲。这场危机加速推动了本世纪的重要地缘政治趋势：中国崛起。"

"尽管越发咄咄逼人的专制中国被不少邻国视作威胁，北京依然成功地和亚太周边众多国家达成了一项自由贸易协定。目前，暂时没有人可以预测RCEP是否能够实现其许诺的目标，不过，对于中国当权者而言，签署协定这件事情本身，就已经释放出了一个很有价值的讯号：原先的主导国际秩序的大国已经瘫痪，现在轮到了我们。"

"自顾不暇的西方国家，现在面临的是一个已然成熟的体制竞赛对手，而且后者还有着不错的前景。人工智能和大数据正在为中国式全面监控国家助力，北京政权在扼杀政治异议的同时，并不需要付出经济活力下降之代价。数字化浪潮降低了专制政权的社会成本，却让民主国家越发失衡。"

作者随后盘点了社交网络上如今遍布的假新闻、阴谋论，以及欧美之间的相互攻击，然后笔锋一转，接着写道："但是，抗击新型专制的斗争还远远没有失败。美国新总统拜登将会致力于在美国国内以及国际上强化民主。他计划在上任后第一年就召集一次民主国家峰会，制订共同纲领来抵御内部腐蚀和外部威胁。我们必须抓住这次机遇。民主国家必须在绿色经济转型、高科技研发与监管领域有所作为。而当务之急则是在全球范围内的新冠疫苗分配问题。"

立场左倾的德国《青年世界报》以"来自东方的援手"为题，在其评论中同样指出，此消彼长之下，新冠疫情俨然成为了中国崛起的推手。

"在G20峰会上，默克尔等领导人呼吁为全球所有国家提供支付得起的新冠疫苗。在不久前，疫苗研发这样的事情还是非常明了的：欧美的制药企业研发疫苗，然后在富裕的西方国家出售以赚取利润，最后，如果国际组织能拿出足够的援助资金，这些制药企业再把疫苗廉价卖给穷国。但是这个时代依然过去。德国人在庆祝BioNTech与辉瑞联合研发的疫苗取得重大进展时，中国和俄罗斯早已为自己研发的疫苗发放了紧急接种许可。现在，在G20峰会上，习近平还确认说，中国不仅仅会向贫穷的第三世界国家提供疫苗，还会支持这些国家在自己国内展开疫苗的生产。印度尼西亚就可能成为其中之一。此外，中国还谨慎地同意了印度等国的倡议，放弃对新冠疫苗的专利权，从而降低疫苗价格。美国和欧盟一如既往地回绝了这样的倡议。"

"凭借着自己的疫苗，中国将能取得重要的突破。对于越来越多的国家而言，抗疫的成功将不再依靠服从于西方的主导，而是依靠与中国展开合作。继经贸领域之后，国际政治影响力的天平也在向北京倾斜。诚然，这一进程在早些时候就已经启动，但是新冠疫情显著地凸显并加速了这一进程。"

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