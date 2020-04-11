德语媒体：新冠疫情是一场“超限战”？

（德国之声中文网）《时代周报》在线的这篇文章写道：“中国政府正以极大的努力，对其在新冠疫情发展中的角色进行新的叙述。”

文章分析道：“我们在此所经历的，其实与二十多年前中国共产党制定出的一个战略一脉相承。1999年，人民解放军两名军官乔良和王湘穗出版了一本书，题为《超限战》。时值苏联解体、天安门大屠杀过去十年，而七年前邓小平前往深圳重新宣布经济改革路线，要让中国在21世纪初成为经济奇迹。但党害怕资本与信息的交换可能会颠覆其专政地位。他们认为，必须对所有虚拟或实际的威胁保持警惕，以便不重蹈曾经的对手苏联的覆辙。直到今天，苏共的下台对中共来说都是一种警告，一种创伤。”

文章写道：“超限战出自一种被外界长期围困的感觉。中国目睹苏共如何特别是在七八十年代进入一场不可能赢的与美国的军备战，并且输了。以此为鉴，乔良和王湘穗提出一个新的战争概念。当时中国尽管也已经开始扩充常规武器，但两位作者认为，同时还要注意：’在今日世界，没有什么不可能成为武器。因此，我们必须以一种超限的意识来理解武器。……一场人工诱发的股市崩盘、一场黑客攻击、一桩传言或丑闻让敌方汇率崩盘或领导人在网上出丑，这些都属于新式战争的武器库。’ ”

文章写道：“这本书中的概念很快运用到2003年中央军委和军方批准的’三种战法’战略中。这三种战法是：传媒战法（亦即舆论战）、心理战法和法律战法。目标是，称霸以自保。源自这一战略的项目包括北京年复一年注资数十亿美元的’软实力’计划以及习近平自2012年上任后实施的’新丝路’倡议。”

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文章写道，此次新冠疫情中，“在欧洲许多人感到困惑，觉得中国按说应当从萨斯疫情中学到了教训。然而，欧洲人不明白的是，中共丝毫不缺乏预防疫情的知识。另一点更具重要性：中国领导层从一开始看待疫情的视角就是，它可能危及其专政地位。即便病毒并非通常意义上的政治敌手：一个认为自己身处战争中的专制政权，不愿让假想敌或真正的敌手——无论是异见人士还是西方民主政体——发现自己软弱的迹象。为维持稳定的表象，北京这样的政权，愿意牺牲疫区的本国国民甚至是下级的生命，就像湖北所发生的那样。举例说，党无论如何不会允许美国的志愿者看到武汉爆发的中心，也不会在清理好一切、如同什么都未发生之前，批准世卫组织工作人员去那里。”

对非洲人的种族歧视

《日报》关注非洲人在中国广州遭受种族歧视。文章写道：“在许多非洲国家的社交媒体平台上发出抗议之声。乌干达记者、评论员John Njoroge在脸书上问道：’那么，我们非洲人是否应该也这么做？’ 他随即自己回答说：’不，我们不应该这样做。’——但是非洲政府和政治精英应当’重新思考他们与中国政府的关系’，以及联合派飞机，’去把我们的弟兄姐妹接回家’。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点