 德语媒体：新冠疫情将削弱中国的国际影响力 | 媒体看中国 | DW | 21.05.2020

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德语媒体：新冠疫情将削弱中国的国际影响力

席卷全球的新冠疫情使中国的国际形象大打折扣，这场危机暴露出中国模式的哪些弊端，又将使中国出现怎么样的变化。

Peking Parade 70 Jahre Volksrepublik China (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论称，北京的防疫成就无论多么显赫，也无法抵消政府此前掩盖疫情对中国及整个世界造成的严重后果，更无法让人们对中国官方说辞和统计数据增加信任感。这篇题为《中国模式的软肋》的评论写道：

 "早在疫情爆发前，所谓中国模式和西方民主孰优孰劣的讨论就有很多。中国拥戴者甚至主张，放弃以市场经济、自由贸易和自由民主为基础的'华盛顿共识'，并以国家资本主义和专制统治为基础的'北京共识'取而代之。中共政权的使节们不遗余力地向发展中国家、乃至工业国家推销中国模式。而一带一路倡议更成了中国扩展全球影响力的灯塔。

同样是在疫情之前，华盛顿就已发出明确信号，此前历届美国政府充满善意和妥协的对华政策将被画上句号。无论是双边贸易，还是中美合作的其他领域，特朗普总统都采取了强硬立场。美国的整体氛围显示，即使特朗普落选，美国对中国的强硬路线也不会发生太大的变化。"

同邓小平实施的"韬光养晦"政策不同，习近平更愿意以大国领袖的形象在国际舞台上高调亮相。评论写道：

"同2008年至2010年的全球金融危机时期相比，中国的财政局势，无论是国家层面，还是民企国企，都并不令人乐观。虽然中国有关当局在动员资本方面可以不受任何限制，但总体而言，惨痛的损失将难以避免。

可以想见，旨在扩大中国影响力的海外亿万投资和放贷将会大幅缩减。同中国人私下里交谈时不难发现，这种铺张的撒币行为非常不得人心。不要忘记，中非峰会期间，就曾有人抱怨，中国人的血汗钱被拱手送给了非洲的腐败政权。"

评论称，疫情会给世界带来哪些变化，目前还无法断言。但有一点却是可以肯定的：

"受疫情危机影响，中国驻外使节将不再拥有像以前那么鼓的腰包，与此同时，中国的影响力也将大大缩水。如果说，当前的疫情危机有什么积极意义的话，那就是，中短期内，东南亚和东亚的势力对比必将发生新的变化。"

Taiwan Taipeh | Amtsantritt Tsai Ing-wen, Präsidentin (Reuters/Makoto Lin/Taiwan Presidential Office)

特朗普的竞选对手民主党人拜登也同样对蔡英文连任表达了祝贺

新冠疫情对国际关系带来的变化，似乎也反映在华盛顿同台北的热络往来上。《法兰克福汇报》在报道最新的对台军售计划时写道：

"特朗普总统任期内，华盛顿同台北的关系变得越来越亲近，而与此同时，基于贸易争端等原因，同北京的关系却在不断恶化。对台湾的支持，并不只局限于特朗普的共和党内部，每逢国会表决有利于台湾的法案，民主党人一般也会全票支持。特朗普的竞选对手民主党人拜登也同样对蔡英文连任表达了祝贺。

长期以来，美国历届总统任内都会讨论对台军售'常态化'议题，也就是以定期的小宗军售取代几年一次令北京大为光火的大宗军售。最新的军售决议或许说明，对台军售常态化的主张已经成为定局。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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