德语媒体：新冠溯源非科学问题而是外交问题

（德国之声中文网）《每日镜报》题为「不了了之的新冠溯源」的评论关注了世卫组织对于溯源工作的消极态度。文章开头称：「在目前这种情况下，即使合作意愿再强烈，人们也无法再举出哪些病毒溯源国际合作的例子。因为这实际上已经停滞不前，至少就最重要的合作伙伴而言是如此。世卫组织现在已经取消了计划已久的「第二阶段」搜索工作，它之前甚至没有对外宣布这一点，仅是在《自然》杂志的询问下才承认。 」

「取消的原因很简单：中国不再参与。当然，人们也可以问，中国是否曾真正参与过？因为，北京从一开始就矢口否认了一个推论：病毒是从离野生动物市场不远的实验室被释放出来的。目前中国政府宣传的说法是，病毒是通过冷冻食品从西方传来的。这种说法和美国前总统特朗普曾经提出的实验室来源说法一样没有实质意义。」

评论指出，讽刺的是，那些从一开始就表现得最有外交风范的人现在却无法完成他们的工作，「世卫组织官员和它召集的科学家长期以来一直赞扬与中国的合作，将实验室来源描述为『极不可能』，尽管它可能并非如此。」

「因此，自新冠疫情以来的第三年，可以从乌克兰战争到中国对台湾的威胁，以及中东局势看到， 这三年来世界变得多么无外交手腕、威胁、咄咄逼人、毫不妥协。对于病毒的起源问题，可能永远不会有一个令人满意的、科学上客观的的答案 -- 不是因为科学的无能为力，而是因为外交层面的问题。」

《南德意志报》的评论文章「习近平再度让欧洲雾里看花」指出，清醒的欧洲国家面对中国不应效仿美国的歇斯底里，而是要走出自己的路。

评论开头提到，「在欧洲的许多地方，一种现实的清醒取代了曾经对中国存有的梦幻看法。北京在外交方面日益咄咄逼人的行为以及欧洲意识到对极权国家的巨大依赖促成了这种转变。但中共似乎还沉浸在自己的宣传幻影中，以至于它认为本周派新疆官员到欧洲国家进行友好访问是个好主意，但这趟旅行在欧洲抗议后已经被取消了。」

尽管如此，作者写道，「一个众所周知的现象依然存在：在欧洲部分政界，以及主要是在商业界，人们渴望从中国政界获得好消息，并且非常愿意相信中共党代表的圆滑话语和美好承诺。」

「中国不是在一夜之间废除了清零政策吗？它不是又在追求投资者了吗？就像2017年的习近平一样，中国副总理刘鹤利用达沃斯世界经济论坛发出了他的信息：中国回来了！比以前更开放了！投资者们，来吧！可以想像的是，本周中国外长王毅在慕尼黑安全会议上将继续向欧洲示好。」

评论指出，中国之所以改变策略是因为「习近平意识到他此前的政策严重伤害了中国经济，这也是他在外交上采取更友好态度的原因。然而，到目前为止，当习近平在自己的人民面前讲话时，人们注意到他并没有放下自己的执念。在国内，他继续强调政治高于经济，推崇『双循环』概念：中国应该使自己在重要领域不依赖外国，但同时其他国家应该更加依赖中国。」

「此外，他（习近平）也反复强调与西方民主国家的系统性竞争，称中国模式将获得胜利，甚至与俄罗斯的关系也是以此为前提。尽管中国官方数度强调其中立性，但实际上中国驻法国大使曾公开表明，中国与俄罗斯的共同利益多于与欧洲的共同利益 。」

评论结尾称：「好在欧洲没有落入美国对华政策的歇斯底里语气中，欧洲应该走自己的路。虽然欧洲并不像美国那样与中国进行大国竞争，然而，两者却都是站在民主的一方。仅仅因为这个原因，欧洲人必须谨记：不要被北京政权欺骗了。」

中國在俄烏戰爭中扮演的角色

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