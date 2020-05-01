德语媒体：新冠危机搅局一带一路

（德国之声中文网）《柏林报》（Berliner Zeitung）本周六（5月2日）发表的一篇文章指出，中国希望通过雄心勃勃的新丝绸之路，迅速地将货物运到欧洲："北京打造了铁路和海上贸易路线，亚投行（AIIB）来为项目提供资金。方案是：中国负责拿钱，其他所有参与方都会从当地兴建的基础设施项目中受益。"

题目为"新冠病毒让中国全球野心受阻"（Corona wird zum Problem für Chinas globale Ambitionen）的文章接着写道："新冠危机现在也对一带一路项目带来了具体的影响。《金融时报》援引不愿透露姓名的中国政治顾问和银行家透露，一些国家已表示无法偿还中国提供的贷款，规模有几千亿的资金……多个国家因为疫情要求减免债务，北京方面神经紧绷，想办法寻找解决方案。有消息人士告诉《金融时报》，北京不会同意豁免债务，但可能会减免利息。"

作者接着指出，根据经合组织的统计，一些贷款提供给巴基斯坦、伊朗、尼日利亚和委内瑞拉等被列为高风险债务的国家。另外，约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的数据显示，非洲国家从中资企业、银行和政府手中拿到了1430亿美元的贷款。作者写道："美国评级机构惠誉4月发布的一份报告中指出，新丝绸之路因为新冠危机而"严重受挫"。这个习近平上任后被当作最重要的项目来推动的一带一路或陷入停滞。"

同时，全球经济衰退迫在眉急，这也将减少对各国对中国产品的需求量。美国指责中国应对病毒的爆发负责，这可能会让一带一路陷入困境："如果美国对中国施加惩罚性关税甚至制裁，那么，新丝绸之路可能会比预期更快地失去发展势头。"

特朗普式言论的后果

"为了避免和北京发生任何外交摩擦，布鲁塞尔的官员们修改了关于中国政府在新冠疫情期间进行不实信息宣传的文件，措辞比之前模糊淡化。华盛顿很少会花费这样的力气。" 《法兰克福汇报》（FAZ）本周五发表的一篇文章开头这样写道。

作者Berthold Kohler接着写道，特朗普的外交官员根本没有这样的机会，特朗普自己会抛出不可置疑的一些至理箴言："比如指中国要阻止他竞选连任，新冠病毒来自中国的实验室。他说自己看到了证据。"

文章接着写道："除了他狂热的粉丝，即便特朗普断言病毒是被克林贡人繁殖的，他们还会为他鼓掌欢呼之外，谁还相信这名美国总统？特朗普说过那么多毫无意义的胡言乱语和谎话，除了追随者之外，他对别人来说没有任何公信力。"

题目为"虚假信息从哪里开始"（Wo fängt die Desinformation an?）的文章写道："这是一个灾难。人们不知道，中国不实信息在哪里结束，特郎普式言论从哪里开始，中美疫情纷争之中，这不仅削弱了美国的地位，也给西方国家带来影响。"

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