德语媒体：新冠危机将让中国成为唯一超级大国？

（德国之声中文网）国际基金组织预测中国2020年经济增长为1.9%，去年底，中欧还原则上就投资协议达成一致。T-online文章认为，中国v型经济复苏再次推动了21世纪的一个大辩论，即新冠大流行对铁幕倒下后仅存超级大国美国和新兴超级大国中国的关系将产生什么影响。

“一些人说，大流行是中国作为中心的世界新秩序的开端。另一些人则认为，尽管美国不再是无可争议的超级大国，但特别是在拜登当选后，美国将找回原来的领导力。“

文章援引新加坡公共政策学者马凯硕（Kishore Mahbubani）写道，新冠大流行大大加速了美国声望的陨落，因为“一个将人送到月球的国家控制不住大流行”。

“马凯硕说，虽然新冠不能一下子重新分配角色，但大流行将推动中国继续步步崛起。‘相对力量已经明显发生变化，并且将继续下去。’”

在马凯硕看来，中国长期胜利的重要原因是中国是精英社会，取得成就的人有上升的机会，而美国是富豪主义，财富是参与的前提。

但T-Online文章也指出，基尔世界经济研究所所长费尔伯迈尔（Gabriel Felbermayr）并不认为中国会成为新的超级大国。他表示，中国的GDP在疫情前大约相当于美国的63%，疫情后可能会增加到70%，疫情加速了地缘政治力量变化。

“但是，中国的崛起也有局限性。中国几十年来的经济重要性不断增强，可能会持续到大约2040年。但费尔伯迈尔认为，中国经济增长的一个瓶颈是人口发展：中国可能在变富之间先变老。‘即便在权力登峰造极之时，中国的经济意义也不会超越西方’。”

“这位经济学家还指出另外一点：中国虽然拥有繁荣的经济，但缺少政治和文化魅力。这也是制约因素。‘中国作为经济模式有吸引力’，他说，‘但不是社会政治方案’。”

德国有230个组织背后受中共操控 德国总理默克尔2016年曾参加施特拉尔松德（Stralsund）孔子学院揭牌仪式

“如果需要，北京的长臂可以伸到柏林普伦茨劳贝格（Prenzlauer Berg）的客西马尼教堂（Gethsemanekirche）。当2018年夏那里为作家、诺贝尔和平奖得主刘晓波举行去世一周年弥撒时，到场的不只是这位中国异议人士的支持者。在这个曾为1989年和平运动重要聚集地的教堂里，还来了一群不速之客，他们毫无表情地拍摄在场的人。中国不放过机会展示，即便在离北京7500公里的地方，‘制度敌人’也受到严格监视。“

《新苏黎世报》文章以”中国企图用统战席卷德国“为题，聚焦中国如何试图在欧洲搞统战。文章写道：

“德国在这一战略中扮演着核心角色，它是欧洲最重要的经济强国，对欧盟作何决策举足轻重。几天前欧中投资协议的完成就再次说明了这一点。对于北京，在德国施加强大的影响因此非常重要，包括将德国的经济利益工具化、大学间的合作等等。”

文章说，德国宪法保护局2019年的报告指出，2016年到2019年之间，德国达克斯上市公司受到Winnti恶意软件的大规模攻击，线索指向中国，中国情报机构人员还直接联系在中国的德国目标人物，用捐款、政治访问、科研项目以及客座教授职位做诱饵。

文章援引美籍德裔政治学家迪迪‧克尔斯滕‧塔特勒（Didi Kirsten Tatlow）说，德国有230个科学协会、联谊会或者文化组织背后受到中共以及国家安全部的操控。“杜塞尔多夫德中协会和中国驻柏林大使馆里的情报机构被视为在德国的运作中心。在大学领域，19个主要由中方资助的孔子学院多年来毁誉参半。在学院监管部门就职的德国人指出，中方不断尝试施加影响力，支持中国的国家立场。”

文章最后写道，中国当局还将重点放在5万多名在德中国留学生和数千名访问学者身上。“因为学生和客座教授们在技术转让以及确定未来的科技、经济领域方面扮演着核心作用。这些信息汇入北京的国有控股公司对地缘政治投资目标的规划中，通过在德国的直接投资来实施这些目标。”



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