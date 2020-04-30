德语媒体：新冠危机与中国的地缘战略

(德国之声中文网)《南德意志报》刊登北约前秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）撰写的客座评论，认为中国会利用全球新冠疫情扩展自己的权力，而"欧洲必须有所抵抗"。文章开门见山写道：

"毫无疑问，中国正在试图从新冠危机中赢得自己的地缘政治利益。在美国总统特朗普退守到国界以内、欧洲努力把团结从言辞落实到行动上之时，中国正在为未来做准备。我们正在经历这个未来的第一阶段。积极的公关措施--例如派出专家和提供救援物资，辅之以不实信息的宣传攻势，旨在引起人们对病毒起源的怀疑。我们当然需要更多的全球合作，但面对北京的决断笃定，欧洲不能过于天真，中国在扩大弱小国家对自己的依赖，并在破坏西方国家之间的联盟。

"中国把重点放在战略性投资。因此欧盟国家必须做好准备应对一轮大潮。中国的战略有一个关键的优势：它早于西方国家很久就度过了疫情的高潮，并率先恢复了行动能力。中国可能会暂时成为外国资本的避风港，那里的工厂马上会重新开工生产并把产品推向我们的市场，给我们还在被迫停产的企业雪上加霜。在欧洲大部分国家政府首脑还在集中精力应对眼下问题的时候，北京已经在为多年之后作筹划了。"

文章列举了金融危机以来中国在东南欧国家，以及在德国高科技和基础设施领域的战略投资，指出欧洲必须拿出措施抵御中国的大举收购。

"希腊还远不是个别的例子。中国仍在为其在东南欧的'17+1'倡议做宣传。虽然迄今尚无结果，但这一情况很容易就会改变，如果北京成为向受到新冠疫情冲击的国家提供资金援助的唯一候选人。在一些巴尔干国家以及匈牙利，中国已经在扩展其战略投资了。"

评论的最后写道："因此刻不容缓的是，欧洲现在必须做出路线转变，避免西方在睡眼朦胧中踏入一个共产专制国家的经济陷阱。"

美国国务卿蓬佩奥日前对媒体称掌握大量证据表明新冠病毒来自武汉实验室

来源之争与体制之争

柏林出版的《每日镜报》发表分析文章指出，美中之间对新冠病毒来源的争执"也是一场体制之争"。

"语调变得日益尖锐，这不仅事关新冠病毒。美国和中国在争夺对这场全球大流行的疫病的解释权。对这两个大国来说，（疫情）危及人们对政府的信任，以及对本国政治制度的信任。"

美国国务卿蓬佩奥日前对媒体称掌握大量证据表明新冠病毒来自武汉实验室，澳大利亚媒体则报道了西方五国情报部门"五眼联盟"指责中国试图掩盖疫情，包括武汉病毒研究所的信息不透明。德国政府对上述指责保持距离，但安全部门人士也赞同关于北京淡化疫情以及用不实信息搞宣传的说法。文章接着写道：

"一位德国安全问题资深专家说，在新冠危机中，美中之间的政治和经济摩擦愈发激化。中国试图利用疫情的全球大流行，显示其共产党领导制度的优越性，并在经济上更好地立足海外。'看似人道主义的提供口罩行动，实际上是一个建立信任的试探之举'，这位专家说，目的在于'更加深入德国和其他国家的经济'。而美国则是想在中国人的'齿轮里撒沙子'。

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