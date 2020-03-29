德语媒体：新冠危机不是资本主义的错！

（德国之声中文网）除了关注本土的疫情之外，德语媒体近日也持续聚焦中国在西方国家疫情危机之下所扮演的角色，以及由此而衍生的关于所谓“制度优越性”的讨论。《图片报》在线版周二发表署名TIMO LOKOSCHAT的评论文章《新冠危机不是资本主义的错》（Der Kapitalismus ist nicht schuld an Corona），抨击了在疫情背景下批评资本主义市场经济，赞颂以中国为代表的社会主义体制的观点。

文章一开篇就讽刺了这些“市场的批评者”：“首先，新冠危机的确是市场的错。但并不是这些社会主义政客和知识分子所抨击的市场。那个真正有错的市场在武汉，那里有人售卖野生动物，人体和动物身上的病毒在那里交换了遗传基因，发生了变异，就像瓦尔策医生（Christian Walzer）对《时代周报》所说的那样。”

“中国的共产主义独裁者以他们的隐瞒政策、拖延政策，以及对医生和救助人员的恐怖政策，使得全世界都陷入了灾难之中。”作者接着评论道：“而如今恰恰是中国将自己塑造成为危难中的救世主，这件事实在是可耻的。顺带说一句：中共所提供的新冠测试试剂，早已被西班牙和捷克等国丢在了一边。因为它们存在质量问题，无法使用。”

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作者承认，在疫情危机之下，口罩突然飙到天价，这的确是一件糟糕的事情。“但是口罩供不应求，这并不是市场的失灵，而是国家的失败，尤其是政府在灾难防护方面的工作不力。”相反地，作者认为正是“资本主义”在危机之下交出了漂亮的答卷：“谁如果最近几天去光顾过Rewe、Aldi或者Lidl等超市的冷冻柜或者是水果货架就会发现，除了人与人之间要保持1米半的安全距离之外，一切都看起来十分完美。”文章认为，正是因为零售业市场机制的运行，才确保了德国民众在疫情之下基本生活物资的供应得到保障。

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中国经济复苏？路还很长！

中国是新冠疫情最先爆发的国家，目前看起来似乎也是最先开始“恢复元气”的地方。德国ntv电视台在线版周二关注了中国释放出的令人意外的经济景气信号。中国国家统计局公布的三月份制造业采购经理人指数回升至52.0，高出50的枯荣线，也明显高于此前经济学家普遍预测的45.0。今年2月份，在疫情的打击之下，PMI指数曾一度暴跌至35.7。

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但文章紧接着提醒道，对这一指数的回升不应该进行过度解读：“毕竟PMI指数只是反映了生产运营的复苏，并不能显示出其恢复的幅度有多大。分析人士预计，依赖于出口的工业领域在未来几个月里会面临欧洲和美国市场需求锐减的困境。在疫情阴影下，欧美目前都面临经济的严重衰退。”



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