德语媒体：新丝绸之路上的瑞士

(德国之声中文网）"一带一路"论坛在北京闭幕之际，中国党和国家领导人习近平宣布，本次峰会期间共签署了价值640亿美元的合作项目。他表示，这些项目将以"公开、清洁和绿色"的方式得以实施。与会的德国经济部长阿尔特迈尔对中方的承诺表示赞赏，但同时也希望承诺能被付诸实践。《法兰克福汇报》以《少一点金钱外交》为题报道了本次"一带一路"高峰论坛。文章写道：

"2013年，新丝绸之路倡议启动以来，中国有针对性地在境外建设了一系列港口、道路以及铁路网络，目的是为本国产品扩展市场。近一段时间以来，中国的做法招来越来越多的批评声。中国提供的巨额贷款令一些国家债台高筑。此外，相关的项目一般也都由中国工人来建造。在'一带一路'问题上，欧洲内部意见不一。意大利、匈牙利以及希腊等国对中国表示支持的同时，德国、法国以及英国则对与之相关的经济依赖提出批评。

上一次'一带一路'峰会上，各方关注的焦点是规模，而本届峰会的焦点则侧重于项目的质量。包括40位国家及政府首脑在内的大约五千名代表参加了本次峰会。与会者称，峰会的闭会声明基本是按照中方的意图起草的。对于北京领导层来说，向外界发出自己的声音才是最重要的事情。闭幕式上，习近平和俄罗斯总统普京的讲话一结束，峰会国际记者中心的现场直播也随即中断。"

德国方面出席本次峰会的经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）坦言，他是带着怀疑态度来到北京的，但会议本身超过了他的预期。他认为，在公平原则和开发市场方面似乎出现了达成共识的迹象。文章写道：

"他也警告欧洲要做出努力。数码经济的竞争很激烈，欧洲必须为此'奋起直追'。周四，阿尔特迈尔同法国经济部长勒梅尔就建立欧洲电动车蓄电池生产线的后续步骤举行了会谈。德国为此投资10亿欧元，法国方面出资七亿欧元。

峰会闭幕声明中，38国首脑承诺也将加强金融机构的合作。签署者中也包括奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz），瑞士总统乌力·毛勒（Ueli Maurer）和葡萄牙首相索萨（ Marcelo Rebelo de Sousa）。此前，德奥两国代表团之间曾发生意见分歧。而早在今年三月，因意大利作为第一个西方工业集团成员率先加入一带一路项目，曾引起欧盟内部的不满。美国和印度则没有派遣代表出席本次峰会。"

瑞士也是出席本次峰会的欧洲国家之一。瑞士总统毛勒在北京期间表示，瑞士希望今后加强同中国在银行、金融、保险和股市领域的合作。同德国经济部长阿尔特迈尔一样，毛勒也对本次北京之行表示满意。《南德意志报》以《新丝绸之路上的瑞士》为题，报道了瑞士同中国"一带一路"倡议的关系。文章写道：

"2017年5月的第一次'一带一路'峰会上，没有任何一个欧洲国家在闭会声明上签字。今年三月，作为西方工业七国之一的意大利率先加入一带一路，已经引起欧盟内部的不满。上周末峰会闭幕之际，意大利和奥地利都签署了闭会声明。但同瑞士总统毛勒不同的是，奥地利总理库尔茨虽然也专程前往北京赴会，却只签署了一带一路峰会闭会声明，而没有签署其他的双边协定。

毛勒指出，瑞士的做法同意大利并没有可比性。中瑞双方就有关协定的谈判已经进行了一年有余。瑞士方面认为，这只是一个涉及第三国的意向书，因此瑞士并不是'一带一路'倡议的目标国或组成部分，而只是中国同第三国合作时的伙伴国。瑞士参与的重点地区是中亚。面对瑞士以此支持中国在当地掠夺行为的指责，毛勒予以坚决驳斥。他说，中国之所以选择瑞士作为伙伴国，是因为中国珍视瑞士的价值观。毛勒说：'瑞士可不是一个只顾经济利益的国家。对于瑞士来说更重要的是，作为一个有人道主义传统的国家，瑞士应当如何对一带一路倡议提供帮助。'在毛勒看来，中国不断恶化的人权局势并不阻碍双方加强合作。毛勒表示，北京也清楚，在人权领域还有很大的改善空间。但他个人并不能判断，中国的人权状况是否真的在严重恶化。当被问及是否曾和习近平谈及新疆再教育营问题时，瑞士总统毛勒拒绝发表评论。"

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