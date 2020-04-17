德语媒体：“文革以来的最大崩溃”

（德国之声中文网）德国《世界报》经济版在线发表文章，题为："中国粉饰过后剩下些什么？文革以来最大的一次崩溃"（Was bleibt nach Chinas Schönfärberei? Der größte Absturz seit der Kulturrevolution）。该文章指出，受新冠病毒影响，中国第一季度经济经历了前所未有的崩溃。如今政府的说法是，已经成功扭转了局势。但北京的做法难免让人存疑--因为公布的数据令人难以置信。

该报的金融板块记者Frank Stocker写道："中国如今已经成为一个大国。不仅仅是在经济和军事方面。在公关和政治宣传领域也是如此"。

作者举例称："德国在新冠危机中帮助意大利的时候是静默无声，不做任何张扬的。当中国向伦巴第大区送去几名医生的时候，有十几个摄影队陪伴。"

作者随后写到："但在取得经济上的成功方面，北京的做法就更加巧妙了。周五公布的第一季度数字就表明了这点。经济增长缩水了6.8%。但是中国政府成功的让三月份数据明显好转这件事成为关注焦点。"

"被突出表述的是，国家在'在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下'，取得了怎样的成效，当然是显著的。"作者指出："然而第一季度的中国经济还是下降了6.8%。这是1967年以来最差的一次。当时在谋杀肆虐、火光冲天的文化大革命期间，中国的经济总量据说只缩水了5.8%。"

作者随后质疑中国经济工业生产总值的真实性，援引法国兴业银行的经济学家姚伟(Wei Yao)写到："今年一月和二月之间，中国的工业生产总值还缩水了13.5%，3月份的幅度就减少至1.1%。也就是说，三月份的工业生产总值只比去年第四季度少低3%。"

姚伟向该报表示："这就非常令人惊讶，因为中国从三月开始才逐渐放松封锁政策。湖北作为危机省份，从3月底4月初才开始逐渐解封。如果说，3月份刚开始的时候许多公司还处于停业状态，生产活动刚刚逐渐起步，那到了三月底的时候就应该已经处于全力运转的状态，才能实现这样的增长率。"

作者随后指出："最重要的是：北京政府用心并且有力的做法抑制了疫情，并且成功的让经济实现了全面且快速的复苏。尤其是中国股市的表现，证实了这种说法。"

在描述了新公布的经济缩水数字没有对中国股市产生负面影响，"国家队"再次入市，提振市场信心后，文章写道："尽管如此，北京方面也警告称不能抱有过于乐观的情绪。因为未来的发展局势依然艰难--当然不是因为北京政府的过失。问题更多在于国际疫情持续蔓延，世界经济下行风险加剧。而这些，都会给中国带来影响。"

更乐观的《明镜周刊》

德国《明镜周刊》网络版也发文关注中国最新公布的经济下滑数字。同样也以"文革以来最糟糕崩溃"（Der schlimmste Absturz seit der Kulturrevolution）为题。文章在导语中指出："中国的经济从开年以来急剧下滑--但经济学家们已经看到了黑暗中的一点希望，对于德国来说，这种希望也非常重要。"

作者在文章开头关注中国国家统计局最新公布的经济数据写道："当一切还都正常的时候，中国国家统计局公布经济增长数据时，各路专家们关注的是铁打不动的6小数点后面的数字。与上一个季度相比，哪怕多了或者少了0.1%都会被认为是经济复苏或衰退的标志。同时有许多经济家认为，这样的统计数字本身就是被打理过的。"

"所以说，统计局本周五公布的这个数字就更令人瞩目：负6.8%。德国最重要贸易伙伴的经济今年前三个月与2019年同期相比据说下滑了这么多。与2019年第四季度相比甚至下滑接近10%。这是从1976年以来就没有过的事情，那一年是文革浩劫的最后一年。"

作者随后评述称："这一消息如今正式得到证实：新冠病毒已经让全球经济的增长引擎熄火。中国的数字让人能够窥见到等待着仍处于封城状态下的西方国家的将是什么。但仍然有些观察人士从最新公布的数字中看到了希望。因为从细节上来说，整体的情况没有像预想中的那样糟糕。"

与《世界报》一样，《明镜周刊》的文章也关注了最新公布的工业产值数据，并积极评价者这一数字。作者认为："尤其是3月份的数据看上去相当不错。这个月工业生产总值与2019年3月相比只低了1.1%。在一二月份下降了13.5%之后，这一世界上第二大经济体的数据图标又直冲向上。"

文章在结尾援引德国商业银行首席经济师克莱默（Jörg Krämer）写道："对于德国出口业来说，还是有一点'希望的迹象'的。他认为，在美国和欧洲才刚刚进入新冠萧条期的时候，遥远东方的客户们可能已经挺过了最艰难的时期。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点