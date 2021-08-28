德语媒体：整治“饭圈”的背后

（德国之声中文网）继网络巨头和亿万富豪之后，中国政府整治的目标也对准了影视和网络娱乐业。《新苏黎世报》以郑爽赵薇等明星遭重罚、被下架为例，报道了中国当前针对影视娱乐圈发起的行动。这篇题为《中国政府整肃影视圈及其粉丝》的报道写道：

“网上的各种粉丝圈中的讨论确实存在粗俗的言辞，粉丝之间相互攻击的现象也时有发生。不过，对中国政府来说，本次整治行动的目标绝不只是恢复网络语言的文明程度。政府更担心的是，当前流行的饭圈文化会影响到青少年一代的思维方式。官方的《环球时报》就曾批评说，为饭圈提供平台的网络运营商忽视了‘正确的价值观’和‘意识形态的安全性’。现在看来，政府要出面解决这一问题了。

距离中共20大还有一年多时间，届时中国党和国家领导人习近平期望开始其第三个任期。为此目的，中国政府正在不遗余力地营造恰当的政治、经济以及文化氛围。习近平已经将势力极大的高科技公司及其老总们修理了一番，并要求超级富豪们为实现共同富裕承担义务。除此之外，习近平还尝试降低教育成本，禁止了以盈利为目的的私教机构。当然，习近平并不需要竞选，但赢得民心，对他来收，仍是一件相当重要的事情。习近平最担心的就是来自底层民众的不满。”

《新苏黎世报》写道，至于打击饭圈文化，能否为习近平赢得民心，就另当别论了：

“毕竟中国青少年一代，每天都会用几个小时去上网，各类明星秀和影视剧非常受欢迎。很多年轻人对其偶像的崇拜程度已经到了无以复加的地步。除此之外，明星效应在市场营销中的重要作用也不容忽视。各类明星利用其网络平台可以帮助国际品牌大幅提升在年轻一代中的销量。”

《法兰克福评论报》发表评论称，联合国安理会就阿富汗局势的一项决议案表决时，作为常任理事国的中国投了弃权票。出于地缘政治的考量，中国既希望同塔利班搞好关系，但也担心极端势力进一步做大。评论写道：

“尽管中方没有挑明，但事实上中国对该地区的安全局势忧心忡忡。过去一段时间以来，巴基斯坦已经发生了数起针对中国人和中国建筑项目的小规模袭击事件。当地媒体警告说，不应对塔利班政治势力的承诺抱持过多的期望。塔利班发言人苏海尔（Suhail Shaheen）曾承诺，愿意和中国开展合作，阿富汗也不会成为恐怖主义的温床。但塔利班内部的武装派系则主要由一些强硬派人士组成，他们可能并不将中国视作朋友，甚至也不会听命于塔利班自身的政治领袖。北京对此想必也心知肚明。”

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