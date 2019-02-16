德语媒体：数字前沿的新冷战

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"数码时代的阵地战"为题，发表评论指出，中美两国如今正在争夺全球科技领军者的地位，而原本超越国界的互联网则有可能成为这场竞赛的牺牲品，面临分裂的危险：

"如今有两大趋势，正在决定数字时代的争夺前线：以通信设备厂商华为为代表的中国企业正在突入西方科技领域的神经中枢，因此围绕5G建设的争议，本质上就是东西方科技战的停火线应该划在哪里。同时，中国还在尝试通过所谓的数字一带一路来出口其科技以及威权统治模式。比如，东非的坦桑尼亚就采纳了中国模式，以国家安全为由对互联网实施管控。

"西方国家长期以来都对这些小国的变化视而不见，它们在苏联解体后深信，自由民主体制天然地具备科技及经济优越性。但是，数字化革命似乎让这条冷战时期的定律失效了。中国模式有可能首次成为在全球科技竞赛中优于西方自由民主模式的竞争对手。在人工智能、人脸识别等关键科技领域，中国已经与西方平起平坐。"

文章注意到，美国当局正在用各种手段打压中国的科技赶超势头，并指出，谷歌等西方科技企业，正在成为这场科技冷战中被夹在中间的牺牲品。作者盘点了谷歌试图重返中国、脸书频频向北京示好等案例，指出这些公司因此在西方舆论界遭到口诛笔伐："对于谷歌、脸书等企业而言，问题的关键是，它们无法在两个迥然不同的科技环境中以统一的原则开展业务。比如说到数据保护，中国当权者的理解是保护民众免遭政治上不受欢迎的内容的侵扰，而在西方，则是保护私人数据免受企业以及政府的滥用。

"在中美之间的这场数字时代阵地战中，德国试图扮演中间人角色。这种姿态尽管值得尊敬，但是，只要德国依然在科技领域无足轻重，它就无法在新的冷战中成为前线国家。"

柏林出版的《日报》则以"不得不合作"为题，刊发了驻华记者撰写的评论。文章注意到，近期很多人都在传言中国的阿里巴巴有意收购德国电商Zalando，但是作者认为，这不太可能发生：

"阿里巴巴是为中国本土的消费者量身定制的。今后几年，中国的中产阶级人数还会再增加3亿，加入消费大军。对于阿里巴巴而言，这些人身上的利润空间，要远远大于饱和的德国市场上的消费者。

"而且，Zalando是拥有自己的仓储设施的电商，阿里巴巴却无意取代既有商户，而是为后者提供一个平台，将它们纳入到一个全面的网络中去。目前，阿里巴巴正在打造一个全球性的物流网络，但是这里也蕴藏着巨大的风险。

"阿里巴巴希望，通过其物流网络，能够在全球任意两点之间实现72小时之内的快递寄送。在比利时的列日，该公司已经设立了一个物流中心，这只是阿里巴巴为实现目标的一小步。同时，这家中国巨头还收购了德国大数据分析初创企业Data Artisans，这是为了获得更高的相关技术能力。

"通过这套战略，阿里巴巴并非将目光对准Zalando，而是对准了DHL、Hermes等德国物流企业。德国物流商无法像中国人那样迅速建立全球化网络，因此，为了不被挤占出局，他们更有可能不得不被阿里巴巴利用。目前，Hermes已经认为，迫于现状，必须与这家中国巨头展开合作。阿里巴巴希望依靠这种方式，在今后几年中赢得1000万新商家以及20亿新客户。至于Zalando，中国人毫不在乎。"

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