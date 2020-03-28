 德语媒体：救人者依然不能不究动机 | 媒体看中国 | DW | 30.03.2020

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媒体看中国

德语媒体：救人者依然不能不究动机

中国正在积极向欧洲国家提供援助。《法兰克福汇报》指出，中国固然为全球防疫做出了许多贡献，但是这绝不能成为中国体制比西方民主更优越的理由。《时代周报》则警告，接受了中国援助的欧洲人千万不能天真地以为北京没有政治动机。

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (Reuters/F. L. Scalzo)

(德国之声中文网) 周一出版的《法兰克福汇报》以"不要被中国蒙蔽"为题，刊发驻京记者撰写的评论指出，疫情危机之中的西方国家感谢中国之援助是应该的，但是决不能因此而放弃在今后指出中国的问题。

"现在已经有人警告说，中国想要乘虚而入，填补美国放弃领袖角色之后的真空。还有人担心，北京会利用危机、利用体制竞争对手的暂时弱势，从而重塑21世纪的国际秩序。这些担心固然可能是正确的。但是，与其像一只见到了蛇的兔子一般吓呆在原地，还不如敦促中国履行其'合作与透明'的宣言。在媒体聚焦之下卸货一箱医疗物资并非难事。那么，在真正有急迫需求的地方，北京又能不能出手协调援助呢？"

文章认为，相比意大利等发达国家，接下来形势更严峻的将是那些饱受战乱、贫困的欠发达国家，但是至今很少有人想到去那里协助防疫。作者希望，正在为意大利等国大张旗鼓提供援助的中国，能够去欠发达国家为国际社会做出更重要的贡献。随后她笔锋一转，接着指出：

"当然，和北京宣称的不同，中国经验并无法到处照搬。习近平很喜欢宣讲中国模式，他想要暗示，在他治下越发专制的中国体制比西方民主制更优越。"

"即便在当下的德国，也有人在为习近平鼓掌的同时，指责德国本国政客的疏失。但是，如果在这些人的家门口设置一个执勤点，戴着红袖章的工作人员连续两个月不允许他们出门，他们也一定会大声抗议。健康与经济、自由与团结之间应当如何平衡取舍，每一个社会都必须做出适合自己的决定。"

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (imago images/photonews.at/G. Schneider)

来自中国的医疗物资降落在维也纳机场

"撇开体制之争，中国的医生以及科学家们毫无疑问为国际社会贡献了宝贵的经验。毕竟，他们在治疗疾病、遏制疫情、收集数据方面领先了其他国家整整两个月。中国在重启经济时的经验和教训，也将能为别国提供帮助。"

"中国伸出援手，当然不是单纯助人为乐。北京一定会试图为其科技企业开拓市场，这些企业在追踪密切接触者、判别高风险地区方面可以提供软件方案。中国现在还积极地在援助框架下推销其传统中医药。这些都很难阻挡。但是，让中国承担的责任越多，中国也就越是会走下抗疫神坛。西班牙曝出的'中国企业提供有缺陷检测试剂'事件，就说明了北京所营造的慷慨援助者形象相当脆弱。和在中国国内不同，北京当局无法在国外掩盖这种丑闻。更多责任、更多国际合作也意味着，北京不得不在无法完全掌控叙事方式的情况下，做出一些以前不敢的尝试。"

"中国的援助，往往还附带了一个前提条件：受援者今后不再批评中国的人权状况。北京更希望看到习近平被称赞为充满智慧的国家领导人。遗憾的是，现在已经有许多西方商界、学界、政界人士争相歌颂中国领导人。塞尔维亚总统武西奇(Aleksandar Vučić)亲吻五星红旗的举动，已经让他成为了中国舆论的新宠。"

"这并不是说，我们不应感谢中方的雪中送炭。但是，接受中方援助决不能导致我们今后不再能指出中国的真相。这种真相也包括：中国当局在疫情早期试图隐瞒，导致了病毒的加速扩散。"

"偏偏是付出了重大人道代价以及经济代价的中国，有可能成为这场疫情的赢家。这一情形令人感到苦涩。但是，相互指责也于事无补。遗憾的是，美国一再试图通过指责中国来转移公众对其自身问题的注意力。在当前亟需合作的时刻，这样的行为只会让局势变得紧张。"

China | Coronavirus | Rückkehr zur Normalität (Getty Images/AFP/H. Retamal)

最新一期的《时代周报》以"病态的体制"为题，刊发评论抨击了中国试图通过抗疫成功赚取政治资本的动机。

"中国的病例数字不再增长，这确实是让所有人都能松一口气的好事。但是，这绝不是大家都去效仿'中国模式'、为强势一党专制欢呼的理由。民主政体同样也能迅速、坚定地采取行动，自由与纪律并非相互对立。漂亮、高效地遏制了疫情的韩国和台湾，就是例证：他们从前都是独裁政体，如今都是鲜活的民主样板。"

"而欧洲人呢？他们应当为中国人伸出援手而感到高兴、表示感激。但是，欧洲人也不可以太天真。习近平在与意大利总理孔特(Giuseppe Conte)通电话时谈到要打造'健康丝绸之路'，就显现出了政治动机。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

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