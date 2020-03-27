 德语媒体：救人者不问动机 | 媒体看中国 | DW | 28.03.2020

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德语媒体：救人者不问动机

疫情早期犯下重大错误的中国，现在正向意大利等欧洲国家伸出援手，这究竟有何动机？《慕尼黑信使报》认为，是欧洲人自己的不团结才给了中国人成为赢家的机会。《每日镜报》则指出，向落水者伸出援手的人，至少不应在当下被责问动机。

China Jiangsu | Coronavirus | Medikamente für den Iran (picture-alliance/Zuma Press/TPG)

疫情逐渐好转的中国 已经开始向全球各国提供抗疫物资（资料图片摄于江苏南通）

(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"意大利之痛、欧洲之失、中国之机遇"为题，刊发总编社论指出，这场疫情的吊诡之处在于，偏偏是最初企图隐瞒造成疫情扩散的中国，到头来可能成为赢家，而输家则注定是欧洲。

"欧洲各国拒绝为绝望的意大利人提供帮助，这种状态持续了太久。老年人不断去世的意大利，被欧洲抛弃。邻国匆忙地关闭了边界，却不向意大利输送援助物资或者医疗队。……现在，这种局面逐渐发生了改变，已经有部分意大利重症病人被转送往德国的医院。可是，这发生在中国以及俄罗斯的宣传行动之后：这两个国家，都以很高的姿态 (以及更深远的算计) 向意大利派遣了医疗队、输送了援助物资。"

"中国正展现出雪中送碳的角色，同时也在攻占一个又一个欧盟桥头堡。这个大肆收购欧洲高科技企业的国家，曾经在疫情早期瞒报实情，从而酿成了灾难。怪诞的是，现在偏偏是这个国家有可能成为最大的赢家。欧洲人缺乏同情而引发了意大利人的失望，这种情绪将持续很长时间。欧盟错失了赢回民心的机遇。危机，也会造就赢家和输家。"

Coronavirus | Internationale Hilfe für Italien (AFP/Stringer/Ansa)

抵达意大利罗马的首批中方援助抗疫人员（摄于2020年3月13日）

"每一个向落水者伸出援手的人，都值得赞誉"

柏林出版的《每日镜报》则刊评指出，中国援助意大利等欧盟重灾区，固然有很强的地缘政治利己动机，但是无论如何，每一个向落水者伸出援手的人，都值得赞誉。

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中国在兜售自己的体制优势，美国总统在强调“中国病毒”，欧洲则抛弃了欧洲团结。对此，《法兰克福汇报》警告中美两国，不要在全人类的危机时刻忙着打口水战。《商报》则对欧洲不团结导致中国乘虚而入感到痛心。 (21.03.2020)

德意志电台和《焦点》杂志希望能在逐渐重启经济的中国找到可以借鉴的地方;《南德意志报》关注到，中国的无症状新冠病毒阳性者没有进入确诊的统计数字，而这违反了世卫的规定。 (26.03.2020)

包括《时代》在内的多家德国媒体迅速捕捉到中国疫情中心湖北即将解禁的消息，地区性的《快报》报道了中国向德国捐赠口罩的民间“小事”。《法兰克福汇报》则以全球视野为美国不作为、中国乘虚而入发表感慨。 (24.03.2020)

本国疫情基本得到控制后，中国展开外交攻势，向许多爆发疫情的国家伸出援手。《新苏黎世报》文章称之为填补华盛顿“美国优先”政策留下的真空。《法兰克福汇报》关注了实行禁足令等隔离措施期间，中国的家暴问题更为突出的现象。 (25.03.2020)

德国电视一台记者认为，降低中国本土新增确诊人数是中国领导层的政治任务；《世界报》则详细叙述了即将解封的武汉人目前的生活。 (27.03.2020)

"每当出现这样的新闻时，欧洲都会立刻有人出手警告，反对的声音接连不断。批评者指出，中国、俄罗斯、古巴援助欧洲国家是为了美化自身形象，是为了分化欧盟。中国的目的是让人忘却自己在疫情早期的过失，还想拓张地缘政治影响力，推进'一带一路'项目。况且，中国自己已经度过了最艰难的时刻，因此伸出援手并不是什么难事。"

"这些猜测可能都是正确的，但是他们也确实在伸出援手。上述不断重复的论调，也暴露出了那些总是试图淡化积极面的担忧者的愤怒成因：这让他们看到了自己消极被动的姿态。他们 (面对欧洲邻国的求救) 曾经视而不见、曾经冷淡沉默。其实，每个人都明白：当一个人向落水者伸出援手时，哪怕他的动机是获得他人的认可和褒奖，也依然能够拯救生命。这就足够了。"

"苦难之中的意大利人、西班牙人、法国人，现在可不会去问援助者究竟是出于什么动机。他们现在对所有援助者都心存感激。他们没能获得欧洲的及时帮助，他们也会想起从前无数次被提及的'欧洲团结'，包括德国人提起的'欧洲团结'。疫情危机当前，'欧洲'、'团结'等字眼，还从来没有像今天这般令人苦涩。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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