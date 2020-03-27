德语媒体：救人者不问动机

(德国之声中文网)《慕尼黑信使报》以"意大利之痛、欧洲之失、中国之机遇"为题，刊发总编社论指出，这场疫情的吊诡之处在于，偏偏是最初企图隐瞒造成疫情扩散的中国，到头来可能成为赢家，而输家则注定是欧洲。

"欧洲各国拒绝为绝望的意大利人提供帮助，这种状态持续了太久。老年人不断去世的意大利，被欧洲抛弃。邻国匆忙地关闭了边界，却不向意大利输送援助物资或者医疗队。……现在，这种局面逐渐发生了改变，已经有部分意大利重症病人被转送往德国的医院。可是，这发生在中国以及俄罗斯的宣传行动之后：这两个国家，都以很高的姿态 (以及更深远的算计) 向意大利派遣了医疗队、输送了援助物资。"

"中国正展现出雪中送碳的角色，同时也在攻占一个又一个欧盟桥头堡。这个大肆收购欧洲高科技企业的国家，曾经在疫情早期瞒报实情，从而酿成了灾难。怪诞的是，现在偏偏是这个国家有可能成为最大的赢家。欧洲人缺乏同情而引发了意大利人的失望，这种情绪将持续很长时间。欧盟错失了赢回民心的机遇。危机，也会造就赢家和输家。"

"每一个向落水者伸出援手的人，都值得赞誉"

柏林出版的《每日镜报》则刊评指出，中国援助意大利等欧盟重灾区，固然有很强的地缘政治利己动机，但是无论如何，每一个向落水者伸出援手的人，都值得赞誉。

"每当出现这样的新闻时，欧洲都会立刻有人出手警告，反对的声音接连不断。批评者指出，中国、俄罗斯、古巴援助欧洲国家是为了美化自身形象，是为了分化欧盟。中国的目的是让人忘却自己在疫情早期的过失，还想拓张地缘政治影响力，推进'一带一路'项目。况且，中国自己已经度过了最艰难的时刻，因此伸出援手并不是什么难事。"

"这些猜测可能都是正确的，但是他们也确实在伸出援手。上述不断重复的论调，也暴露出了那些总是试图淡化积极面的担忧者的愤怒成因：这让他们看到了自己消极被动的姿态。他们 (面对欧洲邻国的求救) 曾经视而不见、曾经冷淡沉默。其实，每个人都明白：当一个人向落水者伸出援手时，哪怕他的动机是获得他人的认可和褒奖，也依然能够拯救生命。这就足够了。"

"苦难之中的意大利人、西班牙人、法国人，现在可不会去问援助者究竟是出于什么动机。他们现在对所有援助者都心存感激。他们没能获得欧洲的及时帮助，他们也会想起从前无数次被提及的'欧洲团结'，包括德国人提起的'欧洲团结'。疫情危机当前，'欧洲'、'团结'等字眼，还从来没有像今天这般令人苦涩。"

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