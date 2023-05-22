德语媒体：敌人的朋友不是敌人

（德国之声中文网）慕尼黑出版的《南德意志报》以"乌克兰真正需要的东西"为题，刊发评论指出，不愿意臣服于北京-莫斯科联盟的国家，并不一定就会成为西方阵营以及乌克兰的盟友，而刚刚落幕的G7峰会，就在努力争取印度、巴西这些国家的支持。

"在联合国层面上，尽管绝大多数国家都谴责俄罗斯侵略以及帝国主义行径，但是除了西方阵营，很少有国家愿意对侵略者俄罗斯进行经济与政治施压。这往往是出于经济利益，但多少也是因为对西方国家的失望：不少人认为，西方国家只有在战争发生在欧洲时，才会真正关心战争。这种失望情绪虽然并不意味着对俄罗斯侵略行为的认同，但是却在客观上帮助了莫斯科。"

"乌克兰眼下既需要西方的无条件支持，也需要俄罗斯传统盟友的更多帮助。在G7峰会上作客的乌克兰总统泽连斯基已经获得了西方无条件支持的再次许诺，同时，他还通过聪明的拥抱策略争取莫斯科传统盟友的支持。广岛的G7峰会上浮现出了一丝模糊的希望：泽连斯基的策略可能奏效。峰会还向北京发出了一个模棱两可的讯号：我们希望降低依赖、降低风险，但是也希望你们中国的经济形势一路向好。西方七国集团一方面想要更好地做好戒备，另一方面则不想进一步激化与中国的冲突。这样的姿态其实对乌克兰也有所帮助。不过，北京方面却并没有给出一个讯号让人觉得西方的算盘能够打响。所以，这一切也只是模糊的希望而已。"

柏林出版的《世界报》以"西方的新角色"为题，刊发评论指出，这次在日本举行的G7峰会，好歹就新对华政策达成了共识。

"新的共同对华政策的大方向是正确的，尽管美国鹰派以及德国绿党还想让其更具对抗性。西方阵营就减小依赖性、保护关键技术、缩小风险等目标达成了共识，这是一个开端。"

乌克兰总统现身日本G7 将巴赫穆特比作广岛

"另一方面，印度、巴西、印尼等（相对民主的）新兴大国也获邀作客G7峰会，和同样作客的乌克兰总统泽连斯基进行了颇具象征意义的会晤。他们对俄罗斯和中国展现了团结，西方也向新兴民主国家展现了开放性：西方国家今后将不再像过去那样指挥全世界，而是会邀请其他人来一起共谱新篇章。"

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