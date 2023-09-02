德语媒体：故意冷落莫迪的习近平

（德国之声中文网）G20峰会即将在下周登场，不过根据路透社等媒体报导，预计中国领导人习近平将不会亲自出席G20，而是派出中国总理李强与会。对此，《南德意志报》发布评论「强者之间的对决」指出：习近平此举是在故意冷落东道主印度总理莫迪。

「中国国家主席习近平和印度总理莫迪之间正在发生的事情可以被看作是两位大师之间的对决，两人都掌握了『注意力经济』的艺术。习近平很可能不会出席在德里举行的G20峰会，而正因为如此，他将成为峰会的主要议题。这就是注意力管理的最高境界：通过缺席产生影响。」

印度总理莫迪出席G20相关活动

评论接着提到本次峰会的主办者：「对于在自我炒作方面丝毫不逊色于习近平的莫迪来说，这将是一个沉重的打击。在这次峰会上，莫迪不仅要庆祝自己的伟大，还要庆祝印度的伟大，庆祝印度越来越饱满的自信心。但如果由于习近平的缺席而导致峰会排场缩小，那么莫迪就会突然像一个缺少了重要嘉宾的派对组织者。其他宾客尴尬地站在一旁，不知何时才能离开。」

作者指出，事实上自新冠疫情发生以来，习近平只有偶而才离开中国出访，「连一些重要会议也由代表出席，就好像他是亚洲的准霸主，不想被日常政治事务的麻烦所困扰」。

「但一方面，据与会者称，即使是在与印度的具体谈判中，中方也不放过任何机会为印度代表设置障碍，以确保本次峰会无法取得显著成功。另一方面，习近平和莫迪尤其习惯将政治简化至个人层面--即他们自己。」

作者在结尾写道：「如果认真看待整起事件，就会对这种自负的心态感到有些担忧。尤其是这两个核武大国在喜马拉雅山脉地区还有未解决的边界争端，这一争端在上周又被北京的一份新地图重新点燃，该地图还将重新定义了南海的主权。种种这些问题都急需进行讨论，然而，习近平和莫迪似乎更在意外界对他们的评价。」

除了印度以外，另一个因为习近平不出席G20而感到忧心的国家可能是英国。 《商报》评论文章「英国真的太小了」指出，继去年印尼G20期间苏纳克与习近平原定于巴厘岛的会晤被取消后，今年峰会期间估计也无缘再见了。

文章写道，英国与西方各国一样，希望重拾与北京的交流，「这是一个有利的机会，因为中国目前也非常希望通过改善与西方的贸易关系来振兴经济。然而，西方民主国家尚未就共同的中国战略达成一致。」

「西方的不团结对于习近平来说是一份礼物。多年来，习近平一直试图通过『分而治之』这一屡试不爽的方法来分裂西方民主国家。」作者认为，脱欧后的英国在地缘政治上孤立了自己。

评论最后提到，苏纳克在11月份于英国举行的全球人工智能峰会（Global AI Summit）还有个与中国沟通的机会，「中国是继美国之后的人工智能技术发展领导者，因此，没有中国参与的峰会将无法实现其全球主张。」不过，另一方面，作者也强调：「西方应该努力不让人工智能的使用规则，被企图滥用这项技术以维持权力的独裁国家所淡化。」

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