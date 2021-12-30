德语媒体：政界太胆小 体坛应主动

(德国之声中文网) 曾经在2014年夺得巴西世界杯冠军的德国男足国家队前队长拉姆(Philipp Lahm)，在汉堡出版的《时代周报》上撰写了一篇题为"在体坛也可以说不"的专栏评论。他在文中立场鲜明地指出，在如今这个时代，体育就是政治，因此体育明星绝对不应该彻底置身于政治之外。

"体育就是政治。在北京冬奥、卡塔尔男足世界杯即将举办的2022年初，这个论断是毫无疑问的。这些天，只需要撇一眼德国《法兰克福汇报》、英国《卫报》、波兰《选举报》等大报就能明白这一点。采纳多种不同声音的高水准媒体近期在其体育版面上频频关注英美等国外交抵制北京冬奥、国际奥委会缄默式外交、卡塔尔侵犯人权等议题。"

"有一条消息引发了全球舆论的特别关注：出于对中国网坛名宿彭帅命运的担心，国际女子网球协会(WTA)暂停了在中国的全部赛事。该协会30%的收入来自中国，原定在深圳举行的年度决赛会带来1200万欧元的收入。但是现在WTA表示愿意放弃这笔钱。"

作者在回顾了WTA过去几十年为女权、同性恋权益高调发声的历史后，赞扬指出："WTA的决定告诉世人，在体坛也可以说不。谈判就像一场有来有回的比赛，既有相互接近，也有需要抽身撤退的时候。"

拉姆认为，如今的运动员，不能再像几十年前那样，对卡塔尔严重侵犯人权等事件视而不见。"1978年男足世界杯在军政府统治下的阿根廷举行，当时，很多运动员在被问及人权问题时，都无法给出任何回答。在当今这个时代，我们不能再如此幼稚地观察这个世界。通过不间断的新闻报道，所有人都能比以往更有效地了解遥远国度的事情。而且，随着职业化进程的开展，绝大部分运动员都比以往有了更多的时间去思考这些议题。作为公众人物，体坛明星被期待能够了解自己领域之外的信息。如今的世界已经成为了一个地球村，所以几乎每一个人都能知道一些卡塔尔的状况。"

"一些足球运动员已经积极行动，要求遵守人权规范。德国国脚格雷茨卡(Leon Goretzka)就说，今后在决定大型赛事承办权时，应该更多地考虑此类问题。芬兰男足国家队队长斯帕夫(Tim Sparv)在一封公开信中也写道：'我们都觉醒得太晚，我自己也觉醒得太晚'。他呼吁运动员、球迷、媒体更多地讨论卡塔尔的劳工权益问题。"

"个人并非无力改变世界，而是可以积少成多。通贝里(Greta Thunberg)孤零零地走上斯德哥尔摩的街头开始气候示威时，只有15岁。然后，许多人加入了她的队伍。现在，'星期五为未来'已经成功地让环境保护成为了全球性的会议主题，也改变了政治生态。"

"生在一个民主国家，我感到很幸运。在我的祖国，政治环境在短短几十年前还是迥然不同的。三十多年前，德国处于分裂状态，东德处于专制统治之下。其他欧洲国家也经历了转型。比如，1964年的欧洲杯足球赛就是在一个法西斯政权下进行的：在独裁者弗朗哥的注视下，西班牙国家队在家门口夺冠。国际足联将1982年世界杯承办权授予西班牙时，弗朗哥依然当权；而当那届世界杯开幕时，西班牙已经成为了民主国家。"

"体育大型赛事能够引发巨大的关注，足球尤其如此。不管是欧洲赛事还是全球赛事，如今都会让所有参赛者都牵涉到劳工权益、人权议题中去，就像在卡塔尔和中国那样。"

2021年的欧洲杯足球赛期间，许多德国球场都亮起了彩虹色灯光，以抗议匈牙利的歧视同性恋法案 - 图为法兰克福德意志银行体育场

柏林出版的《世界报》则以"请升起香港和西藏的旗帜"为题，批评指出，欧洲政坛至今只敢谨小慎微地表示出于防疫原因不去北京观赛。社论呼吁欧洲体坛人士利用北京冬奥的契机，在人权议题上发出自己的特别声音。

"对于中国当局而言，冬奥会不仅仅是体育赛事。北京从一开始就把它当作崛起为世界强国的重大事件。2018年平昌冬奥会上，中国运动员只获得了9枚奖牌。随后，中国当局制订了目标，要在2022年前让冰雪运动项目成为大众项目，让至少3亿普通中国人参与进来。"

"共产党干部梦想能够在学校、寺庙等地选拔出未来的专业运动员。他们就像军事指挥部一般，从挪威、德国、瑞士等地雇佣了冰雪项目的教练，绝不允许一丝懈怠。北京冬奥面临着只许成功不许失败的巨大压力，这部分也是因为中共想要通过此次赛事实现下一个目标：已经有幕后消息称，中共当局正在酝酿承办2030年或者2034年足球世界杯。"

"所以，北京并非不在乎西方的反应。然而问题却是：西方多少得做出一些反应。现在，是时候让欧盟以统一的立场做出宣示了：从里斯本到卢森堡、从布鲁塞尔到柏林、从华沙到维尔纽斯、再到罗马，任何一个政府官员都不会前往北京观赛。"

"2021年的欧洲杯足球赛期间，许多德国球场都亮起了彩虹色灯光，以抗议匈牙利的歧视同性恋法案，这被认为是勇敢的举动。在北京冬奥期间，也应该有类似的行动：比如，在冬奥开幕时，欧洲各地的体育场都打出大幅的香港旗帜。"

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