德语媒体：政治是可能性的艺术

（德国之声中文网）莱布尼茨欧洲经济研究中心总裁阿希姆·瓦姆巴赫（Achim Wambach）在《世界报》发表客座评论称，在美国总统换届之际，作为欧盟内部中国最大的贸易伙伴，德国采取主动促成了欧中投资协定，尽管该协定最终还需经由欧盟理事会和欧盟议会批准，但其意义仍极其重大。评论写道：

欧中投资协定有可能会成为欧盟中国这两个重要经济区相互关系的重要基础。欧中经济关系过去几年来面临极大压力。德国工业联合会2019年发表的、引起广泛关注的原则性文件中，呼吁政府采取一系列措施，以便更好地应对中国这一‘制度性竞争对手’。而该文件中指出的一系列问题，诸如投资禁令、参股上限以及建立合资企业的强制性规定等等，都已在中欧投资协定中得到处理。此外，双方还计划简化欧洲企业投资中国金融及医疗市场的市场准入手续。

除了市场准入方面的种种限制之外，欧洲企业面临的另一大问题则是竞争对手的特殊背景，因为中国政府为实现其工业目标，会在上述企业中扮演非常积极的角色。这既可以是中国的诸多国有企业，也可以是获取政府补贴的企业。

在欧盟内部，对于政府向企业提供资助有着严格的监管机制，但对于欧盟之外的企业，由于获取信息的难度很大，因此欧盟的监管机制往往感到力不从心。因此，评论作者主张中欧投资协定中也应加入增大政府补贴透明度的内容。作者认为，虽然欧中之间也存在贸易争端，但其程度和实质却同中美贸易争端不同。评论接着写道：

“中国进口产品挤掉工作岗位的问题，在美国被称为‘中国冲击’而广受争议，但同样问题在欧洲却看不到。《经济学人》杂志报道称，德国15强企业中有大约十家企业百分之十的营业额同对华贸易有关。而在美国这一比例则只有一半。

有鉴于此，欧盟应有自己的定位，并捍卫自身的利益。但欧中投资协定只能是内容更广泛的多边关系中的一块基石，而这一多边关系中必须囊括美国、中国和欧盟世界三大经济体。多边关系中的议事日程内容极其广泛，涉及环境保护、人权、劳动标准、公平贸易以及安全问题。美国新总统拜登为这种多边合作提供了机遇，毕竟他曾多次强调多边合作的重要性。这里需要的也是利用可能性的艺术。”

面对世界各国就获取新冠疫苗展开的激烈竞争，《商报》发表评论称，欧洲人不应幼稚地认为，中国开展的疫苗外交纯粹是出于人道主义。因此在疫苗分配的地缘之争中，欧洲人不应主动将阵地让给中国。评论写道：

“中国疫苗的可能受众不仅是非洲和拉丁美洲，欧洲也大有人在: 塞尔维亚和匈牙利对中国国药的疫苗充满信心，尽管针对这款疫苗有效性的质疑并没有得以消除。

而欧盟有关禁止出口疫苗的讨论却在令邻国感到不安。去年春季，德国等国禁止出口疫情防护装备的错误，可能正在欧盟重新上演，而这只能激起猜忌和对供应不足的恐惧。”



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