德语媒体：政治效忠与经济繁荣无法兼得

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，一场球星梅西缺席的足球赛，竟演变成了喧嚣一时的国际事件，香港一些政治家的表态也让人联想起北京的战狼外交官。这篇题为《为身份认同而挣扎的香港》的评论写道：

"多年来，西方品牌和明星们同中国打交道总是谨小慎微，犹如走钢丝，他们生怕在公开露面或广告宣传中触碰了中国民族主义的敏感神经，并由此成为政治敌意的牺牲品。

而在以'亚洲世界之都'自诩的国际大都会香港，以前并没有发生过类似的事情。这座拥有750万人口的城市，在政治、文化和社会各层面都曾经更接近于西方，而和共产党治下的中国则大为不同。1997年，英国将主权交给中国之后，香港在很长时间内依然如此。然而，近年来情况发生了变化，香港的政治家和官员们争先恐后地取悦北京，并开始自觉地运用北京的民族主义言辞和宣传方式。

例如，香港经济促进局的官员在公开活动中，会大量引用中国党和国家领导人习近平的20大讲话，强调第14个五年计划对香港的重要意义，并一再感谢祖国对香港的支持。"

评论指出，一方面香港的内地化进程在不断加速，另一方面，香港也希望保持国际金融中心的地位。但两者兼得谈何容易，毕竟国际企业和基金最看重的是政治路线的可预测性。

"香港所面临的最大问题就是党和国家领导人习近平。过去一段时间以来，虽然习近平曾多次强调，香港应保持资本主义制度，并实行高度自治。但人们却有理由对他这番表述提出质疑。毕竟习近平在历次讲话中都会强调发扬'中国特色的金融文化'、要避免'对利润的片面追求'等等。恰恰是对利润的追求，给香港带来了财富和繁荣。

除此之外，习近平还一再向世人表明，对他来说，国家安全要比经济繁荣更为重要。对于香港这样一个得益于开明和交流的国际金融中心来说，这样的施政方针无异于一剂毒药。"

梅西香港友谊赛没上场 中港球迷不满

俄罗斯发动侵乌战争两周年之际，德国电视二台网站发表长文分析了俄乌战争走向对中国的影响。文章写道：

"美国战争研究所发出警告称：如果西方抛弃乌克兰，将会带来严重的后果。一旦俄罗斯获得胜利，美军及其隐形轰炸机将不得不从印太地区撤离，并转移至东欧。此举将大大削减美国的实力，使中国得以展示其权势地位，并有可能会攻占台湾。美国将被欧洲缠身而无暇他顾，北京则会趁机扩张领土和势力范围。

2024年，是中俄建交75周年，两国就为此举行隆重的庆典活动。抛开俄乌战争走向的各种猜测不谈，有一点是可以肯定的，那就是中国绝不希望俄罗斯在乌克兰战败。"

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