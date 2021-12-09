 德语媒体：政治家须抵制 运动员应参赛 | 媒体看中国 | DW | 16.12.2021

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媒体看中国

德语媒体：政治家须抵制 运动员应参赛

美国等国家已经宣布不会派出政府代表参加明年二月的北京冬奥会。德国联邦政府的态度至今模棱两可，一直不肯就是否参与外交抵制做出明确答复。

China Peking | Olympic Tower

 

（德国之声中文网）《奥古斯堡汇报》发表评论称，鉴于中国恶劣的人权记录，德国政府在是否抵制北京冬奥会问题上表现出的犹豫不决，令人失望。而国际奥委会所扮演的角色更是令人感到厌恶。这篇题为《政治家须抵制 运动员应参赛》的评论写道：

"作为一名曾经的蹦床运动员，德国外长贝尔博克表示，她有一颗'酷爱体育的心'。但此时此刻，人们需要的是她作为德国政治家的表态，而不是她作为体育爱好者的表态。北京冬奥会开幕式的日子已经越来越近，越来越多的政府已经公开表态会对北京冬奥实施外交抵制。这些国家包括美国、澳大利亚、和加拿大。但德国总理肖尔茨却一直没有勇气对北京奥运大声说不，而总是以需要同欧盟协调立场为由进行搪塞。

各国首脑和部长不同习近平一起出现在贵宾席上，这一点尤为正确。这是抗议中国政府残暴践踏人权的、最起码的姿态。香港的民主运动遭到暴力镇压，维吾尔等穆斯林少数民族被送进再教育营，仅仅是因为他们想要保持自己的宗教和文化。

Taiwan China Protest Internationaler Tag der Menschenrechte

国际人权日之际，台北一次呼吁抵制北京冬奥的示威集会。

 将主办权交给一个将奥运会滥用于宣传目的的国家，本身就是一个错误。而对这样的奥运会进行抵制，哪怕只是政治抵制，想必都不是东道主想要看到的画面。正因为如此，中国已经对相关国家的抵制决定做出了强烈的回应。如果运动员们也加入抵制行列，想必对北京将会是一次颜面尽失的惨败经历，对岁月静好的国际体坛也将是一次巨大震动。但基于两点原因，不应当让运动员参与抵制行动。1980对莫斯科奥运会的抵制，以及四年后对洛杉矶奥运会的反抵制，使抵制行动本身未能起到任何效果。政府要求下的抵制行动，惩罚的恰恰是本国运动员，会打破他们为之辛勤奋斗多年的体育梦。除此之外，也不应让运动员去为政治家的懦弱和无能去买单。国际奥运会作为运动员利益的代言人，本应做出表率。但这个僵硬老化的官僚机构近来的所作所为，却令人大失所望。与其指望国际奥委会，还不如期待圣诞老人会带来奇迹。"

评论作者Milan Sako写道，国际奥委会主席巴赫在彭帅事件上的表现，让人更加确信国际奥委会只是一个唯经济利益是从的机构。评论写道：

 "还有一个例子也很能说明国际奥委会的状况。79岁的加拿大人庞德从1978年开始就是国际奥委会成员。他在接受德意志电台采访时，对中国践踏人权的指控提出质疑。他说，媒体上说的东西，并不一定就是真的。当被问及，冬奥会参赛选手是否有自由发表言论的权利时，他的回答更加令人震惊。他表示，运动员们理解，每个国家都有不同的法律，而中国的法律不同于加拿大和德国的法律。

China | Vor den Olympischen Winterspielen in Peking

奥古斯堡汇报：不应让运动员为政治家的懦弱和无能去买单。

这位任职多年的国际奥委会成员想要表达的意思很明确：参加比赛可以，但请闭上嘴巴。德国外长贝尔博克及其他部长官员不去北京或许是件理智的事情，毕竟他们同习近平、巴赫以及普京同台，不会给人留下好印象。"

记者无疆界组织周四发布的全球新闻自由年度报告书中指出，今年一年全球共有488名记者被投入监狱，创下一年内被捕记者人数的新纪录，而中国、缅甸和白俄罗斯则是新闻环境最为险恶的国家。柏林《每日镜报》报道称：

"中国对香港的严格控制，也使当地新闻环境变得更加险恶。当局以港版国安法为借口，逮捕了至少十名记者。而在此之前，享有特殊地位的香港还曾是亚洲捍卫新闻自由的典范。

记者无疆界组织还表示，目前全球被关押记者当中，处境最为危急的莫过于生命垂危的中国公民记者张展。今年十月底，身高1.77米的张展，体重目前只剩下不足40公斤。新冠疫情爆发的初期，张展曾前往武汉开展实地报道。"

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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