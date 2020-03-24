德语媒体：政治任务与武汉的“正常生活”

德国电视一台记者认为，降低中国本土新增确诊人数是中国领导层的政治任务；《世界报》则详细叙述了即将解封的武汉人目前的生活。
（德国之声中文网）德国电视一台关注了北京从周六起禁止外国人入境的消息。文章认为，北京以"境外输入新冠病例"为理由替这一封锁政策辩护。中国的官方数字显示，本土连续多日没有新增确诊病例。不过，国内外专家对中国的官方数据持有高度怀疑。
"清楚的是，中国领导层希望将国内新增确诊人数降得越低越好，这是一项政治任务。首先，暗示人们，给他们一种安全感；第二，向外国显示，抗病毒成功了！
第三，可能还考虑到，不久后将举行延期的人大会议。这个每年举行一次的有超过2000名代表参加的会议，于上月因新冠疫情爆发而推迟了。如果中共领导很快召集这样一个巨型会议，将是向外发出的强烈政治信号。"
封城即将解除，武汉人目前的"正常生活"是怎样的？《世界报》发表长文对此解答。
"武汉居民又可以上街了，但自由需要付出代价。所有的一切都受到严格追踪，即便在不上工的日子里，也要向老板汇报健康状况。"
"武汉市的健康居民自3月25日起又可以上街购买食品了，但不是没有限制：按规定，每个家庭每天只能有一人得到两小时外出时间，为此发放了通行证，纸质和电子两种。省内其他地区除此之外从上周三开始已可以离开湖北省，但武汉居民还要等到4月8日才能出城。企业则根据居民需求的紧迫程度决定是否立即开工。"
武汉对复工企业的规定非常严格：
"每个企业都对员工进行分类，从'重要'到可以'暂时放弃'不等。此外建立了防控小组。每个企业还必须保证口罩、消毒液以及防护服5天的储存量。休假期间，员工也必须每天记录健康数据并交给公司。"
"湖北省居民必须在手机上下载一个应用程序，它用红、黄、绿三色显示主人的健康状况。红色健康码的意思是：确诊感染或者潜在感染者；黄色：病例接触者；绿色：同病例没有接触。"
"3月10日以来，来自中、低风险地区的绿色健康码持有者，已可以开工或上工；来自高风险地区的绿色健康码持有者必须遵守特殊的旅行规定；黄码持有者不允许旅行；红码持有者须自我隔离以及接受治疗。"
"乘出租车或者公交车，先需要注册。用手机扫车辆上的条形码后才能上车。这样，使用过的交通工具全有了电子记录。"
摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点
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