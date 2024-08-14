德语媒体：政治与经济的脱钩

一段时间以来，德国政府一直在呼吁经济界减少对中国的依赖，然而，最新的统计数据却显示，德国企业非但没有听从政府的"去风险"呼吁，反而增大了在中国的投资。

（德国之声中文网）今年头六个月，德国在华直接投资为73亿美元，远超去年同期的65亿美元，《经济周刊》发表评论称，对华投资的增长，显示“脱钩”已经开始，但并非德中经济相互脱钩，而是德国政界同德国经济界正在脱钩。这篇题为《政治与经济正在脱钩》的评论写道：

“对华投资的大部分来自企业在华业务的盈利，也就是对现有在华生产能力的再投资。再投资的势头2023年就已出现，但现在这一势头则变得更为强劲。科隆德国经济研究所发现：‘仅在2021年至2023年，德国企业在华新增投资就相当于2015年至2020年的投资总额。’德国对华直接投资在全球投资中的占比，则在2014年首次超过10%。科隆德国经济所还有一个惊人的发现，即投资过程中根本看不到多样化的趋势。也就是说，德国企业不仅一如既往地继续将资金投往中国，同时还错过了向亚洲其他国家投资、从而减少对华依赖的机会。

种种迹象显示，只有在迫不得已的情况下，德国企业才会遵循政界给出的方向。例如，大众和巴斯夫已经撤出了新疆，因为这里维吾尔少数民族的人权正在遭受严重的践踏。采取这一步骤实属不易，毕竟上述企业在新疆的投资受到中国政府的鼓励。但是，撤离新疆和撤出中国市场完全不可同日而语。”

《经济周刊》：撤离新疆和撤出中国市场完全不可同日而语。图为大众在新疆的工厂。（资料图） 图像来源: Stephan Scheuer/dpa/picture alliance

评论指出，就有关是否应对中国产电动车征收额外关税问题上的争论，也充分体现了德国政治理念和经济现实的脱节。

“偏偏是德国汽车工业的抗议声最为强烈：一方面，他们担心北京会采取反制措施，另一方面，他们担心他们在中国生产的电动车出口欧盟后会失去竞争力。现在，中国方面已经宣布，将向世贸组织提起诉讼。好一个黑白颠倒的世界。



事实上，政界发出减少对华依赖的呼吁，其实在某种程度上也正是出于经济上的考量。在很多领域，德国过度依赖中国的原材料。例如，北京在稀土领域拥有事实上的垄断地位，而稀土是生产电池必不可少的原材料。生产电动车时不可或缺的磁铁材料，也同样依赖于从中国进口。政界的考量是，一旦台海发生中国同台湾及其保护伞美国之间的冲突，德国经济将会陷入涉及生死存亡的危机。有鉴于此，早一点将投资转往其他国家，就可以避免危机发生时受到重创。”



《商报》以《对华投资有增无减》为题发表评论写道：

“大约一年前，德国联邦政府首次推出了‘中国战略’。文件中写道，德国经济采取‘去风险’步骤已经迫在眉睫。也就是说要‘减少核心领域的对外依赖，进行经济决策时，要对地缘政治以及增强德国抗压能力进行综合考虑’。

虽不需要进行全面脱钩，但德国企业应评估前往中国之外东南亚其他国家进行投资的可能性。由于对中国同台湾发生冲突的担忧与日俱增，德国制定了这一战略。

尤其在一些面向未来的工业领域，例如芯片、太阳能电池以及稀土等方面，德国高度依赖来自中国和台湾的进口。俄罗斯发动侵乌战争后，德国失去了来自俄罗斯的天然气供给，为了从中吸取教训，德国希望至少能够减少对中国的依赖。”

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