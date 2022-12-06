德语媒体：放弃清零 稳定经济

（德国之声中文网）《新苏黎世报》报道称，周三开始，尽管当局实际上已经放弃了清零政策，但北京的街头巷尾仍感受不到任何解封带来的喜庆气息。很多店铺仍处于关门状态，街道上行人车辆寥寥无几，只有药店前排满了购买新冠药物的民众。这篇题为《中国政府必须稳定经济》的报道写道：

"今年十一月，无论是工业，还是服务业采购经理人指数，都出现了明显的下滑。零售业和工业生产也明显滑坡。过去几个月当中，全国范围内大批餐馆店铺宣布停业。年轻人失业率更是飙升至可怕的18%高点。

经济疲软时期曾经的支柱产业-对外贸易也在急剧下滑。今年十一月，出口减少了近9%，进口也下降了近10%，而进口下降是国内消费停滞的明显标志。尤为值得注意的是，炼钢厂需要的铁矿石进口也在大幅减少，这就意味着，尽管当局出台了一系列提振措施，但房地产行业还是没有起死回生。

中国政府已经到了不得不采取措施的地步，政府对此也心知肚明。周三，24名政治局委员就如何提振明年的经济发展举行了会议。同此前历次政治局会议不同的是，此次会议通报中只字未提清零政策。有趣的是，会议通报中也未提及房地产行业。

中国党和国家领导人习近平在会议中强调，政府将采取措施提升明年的内需，稳定经济增长以及促进就业。但习近平并未对上述措施做出具体的解释，只是笼统提及'积极主动的财政政策'和'有针对性、强有力的金融政策'等等。一个可能的场景是，央行将再度下调商业银行的贮备金比例。"

《新苏黎世报》报道指出，计划于下周召开的"中央经济会议"之后，外界才能对中国经济提振计划的具体内容有更多了解。中国媒体报道称，中国政府为明年制定的经济增长目标为5%，而按照预测，今年的经济增长充其量只能达到3%。

"2023年完成5%的经济增长倒也并不是不可企及的目标。一般认为，今后三个月将会较为动荡，经济也难以恢复活力，但此后个人消费以及服务行业将会开始迅猛复苏。"

《法兰克福汇报》报道称，"清零政策"隔夜消失之后，中国的宣传机器开始不厌其烦地告慰民众，奥密克戎的危害性其实相当于普通流感，一些以前质疑清零政策而被官方禁言的专家学者也得以重新现身公众视野。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



"过去一段时间来，传染病专家梁万年常常要完成为清零战略辩护的任务。现在很多人在网上质问梁万年：'你们为什么不早说话？'。一些曾被禁言的专家学者突然又可以公开发言了，这也是官方正在拟定新防疫策略的明显信号。一周前，张文宏就曾写道：'对疫情进行了有效防控的所有国家都认为，当务之急是保护老年群体。'截至目前，任何要求中国学习其他国家防疫经验的言论，都被视为禁忌。毕竟习近平一再宣称，同其他国家相比，中国的防疫模式最为成功。

为了向民众解释防疫战略突如其来的变化，中国的宣传机器现在忙得不亦乐乎。新华社回顾了过去三年的防疫成就，却对'动态清零'只字未提，似乎中国从未采用过这一防疫战略。值得注意的是，新发布的宽松防疫措施也并没有被同习近平联系在一起。这样做的可能原因是，放松后疫情将如何发展，目前还不得而知。至迟到了开始争抢急救病床的时候，很多人就将质问，为什么不早一点听从专家的意见，及时给老年人接种疫苗。"

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