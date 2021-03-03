德语媒体：改革开放已死?

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"一个让人恐惧的国家"为题，刊登了驻北京记者撰写的评论。文章认为，最新出炉的中国第14个五年规划显示，北京正在抛弃过去数十年的开放合作战略，转而寻求军事霸权和经济自主。

"合作的时代已经过去，疫情只不过是加速了这一进程。长期以来，中国都在加强军备，并宣扬具有威胁性的民族主义论调。"

作者还注意到，习近平在日前举行的全国人大会议上呼吁军队准备战斗，而美方也认为，北京很有可能在几年内攻打台湾。"就在不久前，这种想法还是不着边际的。可是，又有谁能预见到，中印两国军队会在喜马拉雅山区边境的冲突中出现伤亡呢？1962年之后这就没有发生过，直到去年夏天，多名军人在那里丧生。"

文章指出，多年来，北京一直试图说服台湾人接受"一国两制"，但是如今，《国安法》、选举制度改革已经事实上架空了香港的自治权，不会再有多少台湾人相信"一国两制"。

"北京无视国际社会对此的抗议，反而开始强化自身经济，让其无惧外国制裁。中国正在系统性地降低对国外的经济依赖性，习近平正在贯彻所谓的'双循环'战略。'内循环'的目标是提振中国境内的需求，同时投入大量的研发资金。为此，最新的五年规划提出了几大重点研发领域：人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海。'外循环'则是指国际贸易以及接纳外国投资，中国当局将只让它们发挥辅助作用。世界很可能依然需要中国，尤其是在经济方面；但是中国却打算不再依靠全世界。"

瑞士《新苏黎世报》以"中国的新五年计划是一个重要转折点"为题，刊评指出，北京正在借降低贸易依赖性的契机来推动迟滞已久的经济结构转型，而美国的对华脱钩战略，有可能成为助推剂。

"这份130页的文件中，中国要实现的基本目标十分明确：加强内需、加强在全部重点科技领域的创新能力、强化数字科技、加强环保。规划尤其显示了当权者的一大思路：鉴于地缘政治摩擦以及中国当前遭遇的国际阻力，中国必须进一步摆脱对外国的依赖性。北京当前的策略就是加强自主。"

"在今后几年间，北京贯彻这些目标的机会其实不小，毕竟中国正面临着巨大压力：没有高性能的芯片，就无从谈起数字经济。执政者也知道，中国无法绕开真正的改革。"

"比如，为了增强民众的购买力，政府就必须给予民众更多的自由，让农民能够更容易地从农村迁居到城市。当局将必须进一步改革僵硬的户口制度。土地改革也是同样的道理，土地市场价格机制的松动，将有助于提升农村人口的收入。此外，如果中国的高校以及私营企业想要在国际竞争中获得更大的创新能力，就必须拥有更多的自由空间，而不是受到种种意识形态的指挥。最终，美国越发强硬的对华姿态、逐步推进的与中国脱钩策略，反而可能导致中国切实推进上述艰难改革。"

作者认为，五年规划提出的改革措施能否取得成功，关键还在于能否有效执行。文章注意到，中共中央为了确保改革的执行成效，已经将监管权力直接收拢到了中共中央政治局的7名常委手中。"但是，北京的强力管控也蕴藏着危险。面对来自中央的压力，各级地方官员将会产生畏惧心理。人在恐惧之中就会犯错：疫情初期武汉的糟糕应对就是一个例子。"

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