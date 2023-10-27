德语媒体：改革家之死

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》以《改革家之死》报道了中国前总理李克强突然去世的消息，文章写道：

"名义上，直到几个月前卸任时为止，李一直是中华人民共和国权力架构中的第二号人物。但是，在党和国家领导人习近平的排挤之下，李克强几乎毫无影响力可言。李克强一直被视为经济之友，他是少数几个既不属于习近平宠臣，也没有对习表达衷心的高层官员之一。在很大程度上，李克强更是前中国党和国家前领导人胡锦涛的亲信。在2022年秋季的中共党代会上，胡锦涛被当众带离会场。胡锦涛经过李克强身边时，曾拍抚他的肩膀，而李克强则点头示意。

十年前，李克强一度曾被视为党和国家领导人的可能人选。然而，党内元老们最终选择了习近平，而开明派的李克强则接替温家宝出任总理一职。他的最重要职责是管控经济。但担任总理的十年期间，同习近平相比，李克强发出的声音总是更加温和、更有利于企业。他多次试图软化共产党对市场的干预行为，但很少取得成功。不过，李克强也从未对习近平发出过公开挑战。

李克强确实也没有相应的权力根基。总理任期结束前，李克强在权力架构中进一步被边缘化，而习近平则将包括经济领域在内的总理管辖下的部委权力逐渐交由党来管控。2022年，李克强退出政治局，2023年又从国务院卸任，尽管李克强并未达到传统的年龄上限，但此后却也没有再担任任何职务。相反，习近平则打破常规，开始了他的第三个任期。"

《法兰克福汇报》文章回顾了李克强的求学经历和官场生涯，并写道，由于倡导较为自由的经济理念，又很少重复习近平的意识形态口号，能讲一口流利英语的李克强在国际社会一向很受欢迎。

"李克强从未对党和国家领导人习近平提出过公开的批评，但至迟在2022年，两人的政见分歧就已非常明显。李克强呼吁改善就业环境，并强调中国仍是一个发展中国家，仍有六亿中国人的平均月收入不足一千。而同一时间，习近平刚刚宣布中国已经消除了贫困。"

《商报》的悼念文章写道，在2013年至2023年担任总理的十年期间，李克强较为亲民，其经济政策也较为自由：

"任期结束前，作为总理的李克强面临的最大挑战是如何应对新冠疫情，当时中国领导层采取了极其严苛的限制措施。他试图以提高公共支出的方式来缓解经济下滑造成的冲击，用他自己的话说就是'特殊时期，特殊应对'。

人大会议上，他曾对同美国和欧盟发生贸易战的风险提出警告，但几乎没有引起任何关注。在其任期的最后几年当中，中国政治逐渐被习近平的亲信所把持，在他们看来，关键时刻政治和意识形态远比经济事务更为重要。"

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