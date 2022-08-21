 德语媒体：改变对华经济政策迫在眉睫 | 媒体看中国 | DW | 01.09.2022

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德语媒体：改变对华经济政策迫在眉睫

俄罗斯入侵乌克兰之后，德国对俄罗斯天然气的高度依赖令柏林政府陷入尴尬境地。在这种背景下，德国经济对中国市场的高度依赖，也引发了更多的反思。

Symbolfoto: Handel, Wirtschaft, Globalisierung, USA

（德国之声中文网）有报道称，德国经济部正在考虑收紧对德国企业在华投资的国家担保。《商报》发表评论认为，采取这样的步骤必将产生深远影响，但却实属必要。这篇题为《制定新的对华经济政策迫在眉睫》的评论写道：

"俄罗斯的例子充分显示出，德国经济届将所有鸡蛋放入一个篮子里会带来多么严重的后果：一旦篮子被抢，所有鸡蛋都无法幸免。德国对俄罗斯天然气产生了高度依赖，北溪一号停止输气，德国立即陷入了能源供给危机。要修正此前的能源政策，德国不得不付出惨痛的代价。

然而，就总体经济规模而言，俄罗斯影响力毕竟有限。假设台海危机不断升级，直至到了不得不同中国脱钩的地步，德国经济面对的损失将要大得多。

德国企业也在强调业务多元化的重要性，企业高管对于中国业务暗藏的风险也心知肚明。但是，毕竟企业的业绩要用营业额、股价和分红来衡量，因此也就很难要求企业对中国市场的巨大商机视而不见。"

大众汽车设在新疆乌鲁木齐的工厂。

大众汽车设在新疆乌鲁木齐的工厂。

评论写道，也正因为如此，大众和巴斯孚等德国企业仍在不断加大对华投资，否则他们将无法向股民交代。

"虽然也有股民代表对企业过度倚重中国市场提出质疑。但仅凭这一点还远远不够，政府也应进行必要的干预，至少不应再为大规模的风险性投资提供担保。毕竟这类担保对企业起到了鼓励作用，使他们的对华投资变得越来越多。现在德国为对华投资的担保额高达110亿欧元，相当于对外投资总额的三分之一强。修正这样的对华经济政策已经迫在眉睫。"

受中国严格防疫政策的影响，许多在华学习的欧洲留学生已经两年多不能返回中国继续学业。前不久，上百名欧洲各国留学生在社交媒体发表公开信，希望欧盟各国以及中国政府对他们当前的处境予以重视。《南德意志报》报道称：

"这些'欧盟在华大学生'要求他们所属国家政府为他们的诉求提供支持。也有人怀疑中国的签证政策中包含战略考量。例如，所罗门群岛的八十多名大学生已经在今年三月获准入境中国。不久前，这一太平洋岛国刚刚加强了同中国的外交和军事联络。

一段时间以来，在中国大学注册的德国学生也可以重返中国继续学业。但受天价机票以及航班频繁被取消的影响，返回中国只是一种理论上的可能性。即便回到了中国，他们也需要在酒店接受隔离，并受到可能的出行限制，毕竟疫情尚未过去。德国学术交流中心驻北京代表施曼诺夫斯基（ Ruth Schimanowski）给德国留学生的建议是：'耐心等待、保持冷静、多存点钱'或者尽可能下一个夏季学期再赴华学习。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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