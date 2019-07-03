德语媒体：收集信息与封锁信息

（德国之声中文网）中国新疆的陆路口岸，外国游客被要求交出手机接受海关官员的检查，并会被安装间谍软件。美国海关也要求外国游客提供社交账号。《南德意志报》发表评论称，以前游客出门，会被警告在人生地不熟的异国他乡，要注意小偷，不要被出租车司机坑骗等等。而现如今，出国时如何保护个人数据成了一个更棘手的问题。这篇题为《个人数据何以成了买路钱》的评论写道：

"这些国家让人想起了传播登革热的蚊子，它既要吸取游客的血液，还会留下病菌。游客的个人信息显然唤起了某些国家极大的兴趣，而游客则无力对抗。毕竟国家的权威之大，海关表现得最为明显。当局在海关的表现，有时候就像当年的山大王：要想从此过，留下买路钱。在信息时代，搜集欲和监控欲驱使下的国家更希望得到的是数据，而不再是过路费。因为他们可以长时间地对这些数据进行存贮、分析和分享。

"《南德意志报》的新闻调查披露出，中国会在游客的智能手机上安装间谍软件，该软件不仅会搜集电话号码和头像，还会调查此人是否曾读过有关达赖喇嘛的书籍。在北京看来，达赖喇嘛是国家的敌人。并非所有的中国边境口岸都会采用这种监控手段，但是，使用这种手段的口岸地处偏僻地区，对于那些千辛万苦抵达中国边境的游客们来说，即使他们知道手机数据会被检测，也只好听之任之。当局的态度是，谁不愿意接受检查，就请不要入境。这里面对国家的威权，游客就只能被敲诈勒索了。

"中国出现这样的场景倒也符合现代专制政权的特性，但是，在西方世界，这种搜集信息的强烈欲望也时有耳闻。申请美国签证时，申请者近来也被要求提供社交媒体账号、曾经用过的电子信箱以及电话号码。通过网络行为，可以了解一个人的政治观点和宗教信仰。在崇尚言论和宗教自由权利的美国，问询这类信息本来是被禁止的。但是，对于那些希望入境美国的人，他们必须接受这种严苛的条件。"

屏蔽有关香港真相？

中国政府一方面借助高科技手段收集信息，另一方面也会不遗余力的封锁信息。对于持续数周的香港抗议活动，中国官方媒体很少提及，提供的信息也欠全面。以至于很多中国人并不了解香港发生了什么事情。《法兰克福汇报》采访了毗邻香港的几位深圳年轻人，希望了解他们对香港事态的看法。文章写道：

"Emma问：'他们到底在抗议什么呢？'这足以说明中国的新闻审查制度是多么行之有效。在Emma的印象里，香港示威者的最大特点就是'暴力'。这也正是中国宣传机器里所传递的信息。那些不使用翻墙软件的人，也只能获得这类歪曲了的视角。香港的因特网本来是自由的，但是旅游者入境香港后购买的中国电信手机卡里，却已预装了审查软件。深圳可以收看一些香港的电视频道，但节目使用了延时播放技术。六月份，当电视新闻里出现两次百万人和平示威的画面时，深圳突然以广告取而代之。在中国最流行的通讯软件'微信'中，传播抗议活动图片的用户，账户会被删除。不过，即便是在香港的中国大陆游客，当他们看到数十万示威者走过街头，高喊'实施民主'时，他们想到的恐怕也不是自由，而是动乱。Evelyn说，'我们需要的是教育，否则就会产生暴徒，那些想过平安日子的人们也就无法得到安宁。'"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。