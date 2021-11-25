德语媒体：支离破碎的奥林匹克理想

（德国之声中文网）2008年，北京举办奥运会时，时任国际奥委会主席的罗格曾表示，将奥运主办权交给中国，有助于促成中国的积极发展，并改善该国的人权环境。中国也做出了相关的承诺。《新苏黎世报》发表评论称，事实上，2008年奥运会并没有给中国带来任何转变。这篇题为《支离破碎的奥林匹克理想》的评论写道：

"藏人和维吾尔人仍在受到严重打压。至于言论自由，彭帅事件就很能说明问题：这位网球明星公开对中国前副总理张高丽提出性侵指控后，很快就消失的无影无踪，她的社交媒体账号被封，中国的因特网里突然无法再搜索她的名字。

2008年北京奥运结束后，大赦国际曾发表报告称，对于中国政府来说，塑造本国美好形象要比进行实质变革重要得多。此后对维权律师和新闻记者的持续打压就足以说明这一问题。大赦国际要求国际奥委会今后必须对主办国提出可核查的人权标准。

然而，大赦国际的要求并没有产生效果。北京举办夏季奥运会14年之后，又将成为全球第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市。2015年，在吉隆坡举行的2022冬奥会主办权最后角逐中，北京战胜了哈萨克斯坦首都阿拉木图。这是一场介于霍乱和鼠疫之间的抉择。原本有意争夺主办权的瑞士、德国、瑞典和挪威，都因招致国内的反对，而中途退出。"

彭帅事件引起舆论关注后，国际奥委会主席巴赫的言行更成了众矢之的。有人甚至指责他已经成了专制政权的帮凶。评论写道：

"奥林匹克运动的声誉每况愈下，但这并不是巴赫的错误。奥运会的规模越来越大，耗资越来越多，这一切同西方民主国家的价值观已经格格不入。

...即将在北京举办的冬奥会，又将是对奥林匹克理念的一次冲击。但又有谁能阻止北京举办本届冬奥会呢？很显然，国际奥委会和寻求救助的网球明星都做不到这一点。只有赞助商才有能力让国际奥委会取消赛事，或者对北京发出强有力的声音。"

本周四，社民党、绿党和自民党就建立三党联合政府达成了共识。柏林出版的《每日镜报》认为，德国新政府在对华政策方面也将带来新的变化。该报写道：

"即将卸任的默克尔总理的对华政策曾一直受到反对党绿党和自民党的批评，即便是在社民党内，也不乏批评的声音。德国外交政策协会主席阿什布鲁克（ Clüver Ashbrook）认为：'新政府的对华政策显得更加清晰，即仍然将中国视为伙伴，但同时也认为中国是制度性对手。联合执政协定中制定的目标包括，今后在对华政策方面加强同美国的协商，以便减少对中国的战略依赖，阿什布鲁克对这一主张表示赞赏。智库'全球公共政策研究所'（ Global Public Policy Institute）所长本内尔（Thorsten Benner）一直在敦促德国放弃对华政策中不切实际的幻想，他也对联合执政协定中有关对华政策的立场提出了表扬。"

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