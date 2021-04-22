德语媒体：撕毁“一带一路”协定 澳大利亚让习近平丢脸

(德国之声中文网)澳大利亚联邦政府单方面废除维多利亚州和中国政府签订的“一带一路”协议，《商报》本周五（4月23日）发表的一篇文章指出，这样公开对丝绸之路说不，澳大利亚总理莫里森这回让习近平失了颜面。

更多阅读：学者：撕毁“一带一路”协议，澳洲弃中选美

这个宣布也让“一带一路”的问题清单上又添了一项：“疫情危机导致由中国贷款资助的项目在全球多地陷入困境。中国外交部去年进行的一项调查显示，从东南亚到非洲再到欧洲，40%的一带一路项目都受到了新冠疫情的负面影响。”

题目为“丝绸之旅遇挫”（Rückschlag für Chinas Seidenstraße）的文章指出，澳大利亚人的决定也关系到战略问题：“被撕毁的合约是在2018年和2019年，北京与维多利亚州进行谈判，当时就引起了堪培拉的不满。在去年，澳大利亚出台了一项新的法律，联邦政府有权利取消此类协议。莫里森现今引用此法。澳大利亚国防部长达顿(Peter Dutton)表示不能允许这种契约，因为它只会被北京政府做宣传之用。他还补充表示，问题不在于中国人民，而是中国的价值观。”

在莫里森呼吁对疫情起源进行独立调查之后，澳大利亚和中国之间的紧张关系在过去一年里明显升级。澳大利亚已禁止华为参与建设该国5G网络，中国推出关税予以反击，澳洲大麦和牛肉等产品纷纷“中枪”。澳大利亚希望减少其对中国经济的依赖，使贸易关系多样化，，希望与欧盟缔结一项自贸协定。

更多阅读：中国将对澳洲葡萄酒征收212%关税

联合作者Torsten Riecke 和 Mathias Peer指出，取消一带一路项目的决定产生的直接经济影响有限，因为双方仅签署了谅解备忘录与框架协议，具体的项目尚未启动。而澳大利亚并不是首个对一带一路表示质疑的国家：“批评者认为，北京政府提供的资金很多时候给参与国家带来了难以承受的债务负担……在斯里兰卡，中国在该国拖欠债务后获得了一个具有战略意义港口的控制权。”

文章指出：“澳大利亚的退出可能会进一步增加人们对一带一路的怀疑。堪培拉政府已经准备好承受北京可能祭出的报复措施。澳大利亚国防部长达顿说，如果中国采取反击措施，他将非常失望。但他补充说，我们不会任人欺负。”

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



“澳大利亚又一次惹恼了它的大客户中国”。《法兰克福汇报》周五发表的一篇文章以这句话开头。文章指出，北京非常愤怒：“中国担心其最重要的地缘战略项目的名誉会进一步受损，特别是由于一带一路倡议在亚洲大部分地区遇到越来越多的阻力之时。”

题目为“新丝绸之路让冲突更甚”（Neue Seidenstraße befeuert Konflikt）的文章指出：“澳大利亚的经济现在正准备接受主要买家的进一步制裁。北京已经对澳大利亚出口的葡萄酒、大麦和海鲜产品征收了高额惩罚性关税，并禁止了原木和煤炭的进口。”

中国大使馆称废除协议是一种挑衅。中方认为这一行动表明澳大利亚政府并不真心想改善中澳关系。

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。