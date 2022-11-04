德语媒体：撇开盟友单干独走的德国总理

（德国之声中文网）《南德意志报》以"肖尔茨说了该说的话"为题，刊发评论指出，尽管德国总理在北京公开谈论了乌克兰、台湾等敏感议题，但是我们无法指望这些话语会起任何作用。

"几乎所有迹象都表明，在肖尔茨走后，习近平将继续其独裁者的日常，继续支持盟友普京，无视后者的战争罪行以及对全球经济的破坏。肖尔茨谈到的其他争议话题也同样如此。德国总理要求经贸关系更加对等，警告北京不要武力攻台，还谨慎地谈及了对新疆维吾尔人的粗暴镇压。"

"这一切都是有必要的，它不仅仅旨在回应德国盟友的强烈批评，也能平息德国国内执政伙伴的不满。可是这些言辞远远不足以为此次北京之行打上'很好'以及'正确'的标签。在北京方面看来，随肖尔茨一同访华的有12名德国商界领袖，这才是具有决定性意义的。"

"此次访华也并没有融入德国政府的新对华战略，因为后者根本还没成型。同样地，此行也并非一致的欧盟政策的一部分。因此，肖尔茨此次访华，并不会被后人看作是全新的、现实的对华关系的起点。这种新对华关系应当从失败的对俄政策中吸取教训，在面对一个为了扩张权力而不惜犯下严重罪行的政权时切忌太天真。"

德国总理肖尔茨任内首度访华

瑞士《新苏黎世报》以"把中国当作敌人为什么不明智"为题，刊发总编Eric Gujer撰写的评论指出，在对华政策问题上，欧洲不能唯美国马首是瞻，但是德国也不能撇开欧洲盟友单干独走。

"肖尔茨此次访问中国，并非以欧盟使者的身份，而单纯是德国总理。德国和法国目前正在激烈争吵，欧盟层面上各国正在相互设置障碍，而不是团结一致。匈牙利和意大利正在心甘情愿地被中国利用。在外交政策方面，欧盟根本就不是什么联盟，而是鸡窝般的一团糟。"

"就像施密特以来的每任德国总理一样，肖尔茨在中国所作的事情，依然是：发挥德国作为经济大国的实力，全然不顾欧盟邻国的利益。后者也同样追求本国的特殊利益，因此北京可以轻易地在欧盟内部挑拨离间。"

"政界和媒体时常谈到对中国实施制裁。可是这种威胁被过度滥用的后果就是，它将失去威慑力。道义愤慨本身不应该成为目的。"

"现实政治意味着：在面对中国时，不应该总是聚焦于香港问题或者维吾尔人权问题，因为北京将这两者视作内政。中国当局不会害怕制裁，就像他们当年在天安门事件后也没有担心过制裁那样。面对一个世界大国，价值观导向的外交政策很难起到什么作用。"

"真正值得与中国讨论的是其他问题，比如开放中国市场、保护越南或者印尼的主权完整。不让亚洲国家跟着北京的指挥棒转，这绝对符合欧洲的利益。"

"整场冲突的焦点则是台湾。在这个问题上，欧盟除了紧跟美国步伐别无选择，任何其他做法都等同于对欧洲安全保障者的冒犯。然而，在围绕台湾问题的争论中，欧洲却不应该跟着佩洛西这样的政客或者某些美国军方人士做出剑拔弩张的姿态。欧洲的主要麻烦依然来自俄罗斯，要是欧盟还想同时挑战中国，那一定是陷入了自大狂。况且，中国对普京的支持仅限于象征意义，并未提供实质性的军火支援。只要北京在俄乌战争问题上保持半心半意的中立，就已经意味着莫斯科的失败、西方阵营的战略成功。"

"在乌克兰，习近平能够看到一场缺乏明确战略、建立在盲目意识形态基础上的战争会酿成怎样的后果。所以中国会继续加大军备投入并伺机等待。台湾海峡的危险时刻很可能要等到下一个十年才会到来，在这之前，欧洲能够做好准备，挤压俄罗斯并且降低对中国供应链的依赖度。"

"这并不意味着某些美国人所梦想的全面遏制中国。但是，对于欧洲而言，即便是这样的任务也已经足够艰巨。在结束了持续多年的对俄天真后，欧洲现在患上了'俄罗斯综合征'；无论如何，我们都应该避免再患上'中国综合征'。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

德国总理们与中国的“亲密接触” 在抗议声中抵达北京 2022年11月4日，德国总理肖尔茨（Olaf Scholz）出访北京，成为自新冠疫情爆发及俄罗斯入侵乌克兰以来，首位访华的欧盟领导人。这也是习近平打破先例获得中共总书记第3任期，并透过“习家军”巩固自身权力之后，有欧盟国家领导人首次出访北京。肖尔茨此次携带12名德国企业代表访华，行程只有一天。肖尔茨的访华行程饱受批评，因为德国和欧盟各国普遍认为肖尔茨将短期商业利益置于对华战略及欧盟团结之上。习近平在会见肖尔茨时说：“只要秉持相互尊重、求同存异、交流互鉴、合作共赢原则，两国关系的大方向就不会偏，步子也会走得很稳。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 卸任后才访华的勃兰特 德国社民党籍总理勃兰特（Willy Brandt）在任期间，联邦德国与中国建立起外交关系。不过他并未在担任联邦总理的时候访问中国。等到勃兰特踏上中国的土地时已经是1984年。受中共邀请，1984年5月28日，勃兰特以联邦德国社会民主党主席身份率团访问北京。虽然他是在野党领导人，但时任中共中央总书记的胡耀邦超出常规礼节，在钓鱼台国宾馆迎候勃兰特。勃兰特访华期间还有一些小的花絮。他听说“不到长城非好汉”，虽然已过古稀之年，但仍顶着33度的高温登上了长城。而美国总统里根访华时攀爬长城的距离还不到勃兰特的三分之一。勃兰特结束完对中国的访问准备取道香港回国，但是却在香港上空遭遇暴雨，飞机被迫返回广州机场。他开玩笑地说：“现在已经是我第二次访问中国了。”

德国总理们与中国的“亲密接触” 唯一一位与毛泽东见过面的德国总理 1975年10月，接替勃兰特出任总理一年多的施密特（Helmut Schmidt）首次访华，成为德中两国建交后首位访问中国的德国总理，也是唯一一位与毛泽东主席见过面的德国总理。施密特对毛泽东的评价是：“他是一个让人难忘的人。他冲劲十足、魅力四射，才华横溢，但是冷酷而固执。他没有接受过正规的教育，但是拥有敏锐的直觉。毛泽东是聪明人，但理智并非他的强项。他发动的那些大规模运动并非清醒理智的产物。”施密特很早就判断中国具备成为一个全球政治和经济大国的巨大潜力。对施密特而言，中国的崛起是他在其政治生涯里呼吁建成团结且强大欧洲的原因。他认为，只有这样，欧洲人才能“在面对中国时以及和中国一道在世界上实现自身的利益”。

德国总理们与中国的“亲密接触” “统一总理”的中国行 德国前总理科尔（Helmut Kohl）被认为是二十世纪后期最具影响力的欧洲领导人之一。他执政期间实现了德国的统一，力推欧洲货币一体化进程。新华社在2017年科尔去世时发表的悼念文章中将科尔称作“中国人民的老朋友”，“他对华友好，一直致力于推动中德、中欧对话和合作，为中德关系发展作出了积极贡献”。1984年10月，科尔首次以总理身份访问中国。德国《时代周报》当时在报道中写道：“科尔带着尊敬的态度迎向中国最有权势的人物——邓小平。科尔不自觉地把身体埋在沙发里，似乎想让宾主之间的身高差能有所平衡。”（注：邓小平身高1.6米左右，科尔身高1.93米）科尔在任期间曾4度访问中国。

德国总理们与中国的“亲密接触” 不在访问中公开谈人权的总理 德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）对中国的首次访问是在1999年5月12日。这原本应该是一次正式访问，为期一周，而且访问中应该包含广泛的经济会谈。但是由于5月7日中国驻南斯拉夫大使馆遭到北约轰炸，造成三名中国记者死亡，施罗德的访华行程也被迫压缩至只有一天，而且降格为工作访问。当时在总理府办公室担任外交和安全政策顾问史坦纳（Michael Steiner）说，原本应随同施罗德访华的33名成员组成的商业代表团以及12项合约的签署计划全部都被取消。不过在这次工作访问结束之后半年不到的时间，11月初，施罗德再次访问中国，这一次还带上了庞大的经济代表团。施罗德在任的7年间总共6次对华访问。他主张取消对华武器禁运，6次访问中从未公开涉及人权问题，因此他执行的对华政策也被德国舆论批评为“缺少道德”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 在任16年的默克尔12次访问中国 2005年开始出任德国联邦总理的默克尔（Angela Merkel）在上任后的第二年开启了她作为总理的首次中国行。第一次出访中国，默克尔选择了北京和上海两站。当时中国媒体在报道对默克尔的访华印象时称，“展现在中国民众面前的默克尔是一副谦逊简朴的形象，镜头前的笑容甚至有些羞怯”，但她的“高效和务实给人留下深刻印象”。次年9月，默克尔在总理府会见了藏人精神领袖达赖喇嘛，引得北京勃然大怒，德中关系随之进入“冰期”。2008年10月，默克尔再度前往北京，出席亚欧峰会并与中国国家总理温家宝举行会晤。她在北京受到了热情接待。当时跟随她访华的还包括德国工业联合会、大众汽车集团、西门子股份公司、蒂森克虏伯公司和戴姆勒公司的高层代表。当时媒体评价称，默克尔的这一次访问“为德国企业界打开了通往中国的大门”。

德国总理们与中国的“亲密接触” 足迹遍布中国大江南北的默克尔 2019年9月，默克尔最后一次作为德国总理访问中国。当时正值香港抗议活动延续数月，默克尔这次访问中也谈到香港问题，呼吁通过政治对话、和平解决危机。在12次的访华行程中，几乎每一次默克尔都提出前往北京之外的省市参观考察。她的足迹遍布中国大江南北，除了北京上海之外，她还访问过南京、西安、广州、天津、成都、合肥、杭州、沈阳、深圳、武汉。图为2019年默克尔考察“中德友好医院”武汉同济医院。2021年10月13日，默克尔即将卸任之际，中国国家主席习近平在视频会晤中对默克尔表示：“你是中国人民的老朋友，你也即将卸任德国总理，中国人重情重义，我们不会忘记老朋友，中国的大门随时向你敞开。”



德国的对华政策将驶向何方？

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