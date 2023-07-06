德语媒体：摆脱原材料依赖 时不我待

（德国之声中文网）《商报》评论写道："尽管（中国）宣布对镓和锗出口管制主要是针对美、日，但也可能成为德国和欧洲所需要面对的问题。"

评论写道："单单是理论上的危险就应当足以促使欧盟尽快落实所谓原材料法案，并推动本土生产加工关键金属。"

评论写道："资源是有的。瑞典发现了一个石墨矿，可多年供给整个欧洲，该原材料特别对电动汽车电池的生产十分重要。瑞典也发现了大量稀土矿藏。欧洲有很多原材料：比如埃尔茨山脉或莱茵河上游低地有锂矿。该金属几乎存在于世界各地，但几乎仅在中国加工。"

评论写道："尽管欧洲有计划首先开采锂矿然后自主加工，但这些项目部分等待政府决策已数年之久。其它如北德施塔德的镓矿生产，则因为没有经济利润而关门大吉。这种情况经常发生，因为另一边是中国国家机器确保本国企业拥有成本最低廉的生产条件。"

评论写道，完全取代从中国进口原材料是不可能的，也不是应当追求的目标。"目标应该是，让供应方尽量多样化。欧洲目前从中国进口的稀土占到90%。这一比重应该可以明显降低。"

评论写道，关键原材料的生产一部分应当在欧洲进行。"这不是是否盈利的问题，而应当成为一个国家安全问题。"因此，即便成本高也应当是允许的。

香港活动人士罗冠聪等八人被港府悬赏通缉

所谓"国安"其实是当权者想要维护自己的权力

《新苏黎世报》写道："信息是明确的：中国的长臂伸向海外异见人士，无论他们是谁，有何种居留权，是哪国国籍。因为，所谓'国家安全'对北京当权者来说指的是他们自己的权力要得到保障。他们感觉受到威胁，因为无法像在本国领土上那样对海外人士严加监控。"

文章写道，加大对海外人士的控制，中国所使用的方法并非仅仅是国际悬赏通缉和平示威者这一粗野的方式。中国也在国外运营着一个网络，即所谓"统一战线"。

文章写道："西班牙非政府组织Safeguard Defenders发现中国在海外有100个非法警察站。中国政府说，这些办事处是海外华人的服务中心，也是为了打击某些犯罪行为。华人数量很多的意大利有至少11个这样的办事处。意大利政府对这个问题不与面对。"

"这才是真正的丑闻。如果中国政府能够扼杀在民主国家的反对者，那将是这些国家的羞耻。民主国家必须尽可能了解共产党机器在中国以外日益狡诈的活动，并坚决予以制止。"

文章写道："海外华人，无论是学生、学者、艺术家、媒体业者、作家、异见人士、藏人、维吾尔人，都享有他们在民主国家的权利。他们必须感到足够的安全，来公开的表达，参加活动，相互联络，以及建立组织。这一切都是他们在中国被剥夺的权利。"

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