德语媒体：摆在拜登面前的“硬骨头”

（德国之声中文网）拜登履新之后，外界十分关注他如何处理前任特朗普留下来的外交"烂摊子"。《明镜周刊》驻华盛顿记者Alexander Sarovic撰写文章分析了拜登面前最紧迫的外交任务："气候保护、中国、俄罗斯和伊朗"。在特朗普任期内，美中关系跌入了糟糕的低谷，而拜登又将如何处理一个日益自信的中国呢？

从"改革者"到"暴徒"的转变

作者做了一个很有意思的对比：回顾2012年2月，拜登作为美国副总统接待了当时还是中国国家副主席的习近平。"这位民主党人盛赞即将走上中国最高领导地位的习是改革者，并称他将会展现出'中国领导人的另一种面貌'。拜登对中国势不可挡但却'和平的崛起'表示欢迎。"

然而时移世易，文章接着讲述道，到2020年拜登再谈起习近平的时候，选用的词汇是那个"暴徒"（thug）。"当然选择这样的表述也是为时势所逼，因为拜登当时正在竞选民主党的总统候选人。尽管如此，这种语气的转变也反映了过去这些年中，不管是美国民众，还是这位新上任的美国总统，对中国的看法发生了怎样的变化。"

在特朗普任内，美国不仅对中国发起了硝烟四起的贸易战，而且还通过各种"退圈"行动从世界舞台上后撤，与此同时中国扩大了自己的影响力。所以拜登也批评自己的前任是"虚假的强硬"。文章分析认为，"这位民主党人在上任之后，会对北京采取不一样的战略，最好是和美国盟友协调行动。"

"在奥巴马时代那种预支信任的态度，现在不会再有了。那时的拜登也低估了习近平在国内排除异己、在海外扩大影响力的速度。"这位新总统已经宣布，要将人权作为自己外交政策的核心内容。"至于他究竟会以多强硬的态度去和北京正面对峙，比如在香港特区自治权逐步丧失、残暴镇压维吾尔人等问题上，都还需要进一步的观察。因为在其它领域，拜登还是会需要中国的。"

"杀鸡儆猴"的手段？

《南德意志报》（SZ）也关注了拜登上任之后的美中关系走向，不过更侧重于分析北京方面的策略。该报题为《一开始的警告》（Zum Einstand eine Warnung）的文章分析认为，新总统刚刚宣誓就职，中国就宣布对前总统特朗普麾下的28员重要人物实施制裁，这是一个值得注意的举动。

"尽管中国的惩罚行动主要是针对特朗普一派，但这也可以被视为向拜登发出的警示信号。这种不友好的行动和外界对中国的预期相反，因为人们普遍猜测北京会努力争取重启中美关系。它恰恰显示了，北京对于两国关系短期内缓和并不抱希望。"

中美关系在特朗普任期内经历了怎样的冲击，自然是毋庸赘述。文章在回顾了这一历程之后分析道："对于北京来说，有一点是明确的：拜登上任，虽然是一位更加愿意按常理出牌的总统入主了白宫，但是北京并不期待美国政府对华政策能够因此变得更加友好。拜登宣布要打造一个由美国领导的志同道合国家联盟，共同对付中国破坏游戏规则的行为，这样的计划在北京看来自然是一种危险。"

作者指出，北京还取得了一项外交上的胜利，那就是和欧盟达成了双边投资协议。在七年的艰难谈判之后，北京还是做出了大幅的让步，就是为了赶在拜登上任之前把这份协议敲定。

根据中国宣布的制裁措施，美国前国务卿蓬佩奥等28人将不能入境中国大陆、香港和澳门，并且他们本人和与之相关的企业机构都不能在中国从事商业活动。文章最后总结道："这些制裁措施也可以被理解为是向美国经理人、企业和顾问发出的威胁：谁只要敢批评中国，未来就要自己承担后果。"

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