德语媒体：摆在习近平面前的真实危机

（德国之声中文网）《南德意志报》周一刊登了Lea Deuber撰写的分析文章写道："这种病毒在短短不到一周的时间内，让这个十几亿人口的大国全面陷入停顿。"这位驻京记者观察到央视新闻联播关于中共中央政治局常委会召开紧急会议，听取肺炎疫情防控工作汇报的消息。
迅速传播的新型冠状病毒，显然已经成为摆在中国国家主席习近平面前的一个真实危机。"北京应该已经将这次新型病毒疫情的爆发视为与2003年SARS疫情相同级别的威胁。最迟在千万人口的大城市武汉被全面封锁之后，很多人对于政府的信任都受到了剧烈的动摇。……尽管习近平在周末许诺，中共会从各个层面入手，抗击病毒疫情，但是人们心中的不确定感仍然是巨大的。"
那么面对这次的肺炎疫情，政府的作为究竟如何呢？文章接着写道："中国已经宣布，在处理疫情危机时保持最大程度的透明，而且在与世界卫生组织的交流沟通之下，也的确采取了不少正确的行动：政府较早公布了疫情的爆发，并且和其它国家进行了沟通交流。但是随着国内的情况越来越混乱，政府会对批评者采取更加严厉的打压措施。"
真实？谎言？
在回顾了2003年非典、2008年汶川地震所带来的公众信任危机之后，作者指出，目前对于许多中国人来说，最关注的已经不再是病毒本身，而是政府是否已经采取了一切努力去及早地控制疫情。各种无法鉴别真实性的视频在网络上流传，展示医院人满为患的糟糕景象。"尽管政府已经派出超过2300名医务人员前往湖北地区支援，甚至还要为此新建两座医院，都难以平息网络上的民愤怨气。"
民众对于官方公布数字和官媒报道现状的不信任，这一点也引起了《法兰克福汇报》驻上海记者Hendrik Ankenbrand的注意。他在周一发表的文章中写道："尽管目前大多数中国人的努力都是针对武汉地方政府，但是网络上也有越来越多传闻说，中央政府也在刻意隐瞒真实疫情数字。比如在周末流传的一个未经证实的传闻就是，上海的一名医生匿名透露称，在这个东部沿海大都市，已经有31人死于这种新型冠状病毒，107人被感染。"
"如果按照这个医生的说法，相当于平均每三个感染者就会有一人死亡，那么其死亡率就远远高出武汉公布的4%，所以很多中国人就会认为：武汉的数据肯定是假的。"
医疗系统暴露短板
《南德意志报》记者Lea Deuber还注意到网络上的恐慌之外，在中国医疗系统中存在的现实问题："在过去的几年里中国为医疗保障体系改革投入了大量资金。尽管如此，整个卫生系统仍然处于危机之中。中国地方政府都有经济增长人物，同时很多地方的公共财政又负债累累，必须节约开支。这种情况下，很多医院存在医护工作人员缺乏、设施条件恶劣的问题。在中国，从平均数字来看，相当于每一位医生要照顾将近7000名民众，也就是7000比1，而国际上的公认标准比例则是大约1500到2000比1。"
虽然按照北京设定的蓝图，中国应该在2020年完成全面建设小康社会的目标。但是在医疗体系，城乡差距和地区差异表现得格外明显。"虽然官方媒体目前报道称，武汉的情况目前得到稳定，每位病患都有病床，但是国家媒体的宣传其实并不能令人信服。因为每个中国人都知道，医院是多么的超负荷运转。大家都有过在医院人满为患的走廊里排号候诊长达数小时的经历。这几天里人们所看到的危机管理措施更令很多人坚信，政府没有能力控制住这次的疫情。"
《南德意志报》的文章最后总结道，虽然中国的言论审查机制又开始尽可能地删除网络上不利于政府的言论，但是不断攀升的感染病例数字却是无法删除的。"对于一个在过去几年里十分擅长按照自己的意愿来扭曲事实的政府来说，这次的疫情几乎成了一个无法解决的难题。"
摘编自其它媒体，不代表德国之声观点
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
500万人离开武汉
1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
死亡人数81例 李克强视察武汉
截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。