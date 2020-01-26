德语媒体：摆在习近平面前的真实危机

（德国之声中文网）《南德意志报》周一刊登了Lea Deuber撰写的分析文章写道："这种病毒在短短不到一周的时间内，让这个十几亿人口的大国全面陷入停顿。"这位驻京记者观察到央视新闻联播关于中共中央政治局常委会召开紧急会议，听取肺炎疫情防控工作汇报的消息。

迅速传播的新型冠状病毒，显然已经成为摆在中国国家主席习近平面前的一个真实危机。"北京应该已经将这次新型病毒疫情的爆发视为与2003年SARS疫情相同级别的威胁。最迟在千万人口的大城市武汉被全面封锁之后，很多人对于政府的信任都受到了剧烈的动摇。……尽管习近平在周末许诺，中共会从各个层面入手，抗击病毒疫情，但是人们心中的不确定感仍然是巨大的。"

那么面对这次的肺炎疫情，政府的作为究竟如何呢？文章接着写道："中国已经宣布，在处理疫情危机时保持最大程度的透明，而且在与世界卫生组织的交流沟通之下，也的确采取了不少正确的行动：政府较早公布了疫情的爆发，并且和其它国家进行了沟通交流。但是随着国内的情况越来越混乱，政府会对批评者采取更加严厉的打压措施。"

真实？谎言？

在回顾了2003年非典、2008年汶川地震所带来的公众信任危机之后，作者指出，目前对于许多中国人来说，最关注的已经不再是病毒本身，而是政府是否已经采取了一切努力去及早地控制疫情。各种无法鉴别真实性的视频在网络上流传，展示医院人满为患的糟糕景象。"尽管政府已经派出超过2300名医务人员前往湖北地区支援，甚至还要为此新建两座医院，都难以平息网络上的民愤怨气。"

民众对于官方公布数字和官媒报道现状的不信任，这一点也引起了《法兰克福汇报》驻上海记者Hendrik Ankenbrand的注意。他在周一发表的文章中写道："尽管目前大多数中国人的努力都是针对武汉地方政府，但是网络上也有越来越多传闻说，中央政府也在刻意隐瞒真实疫情数字。比如在周末流传的一个未经证实的传闻就是，上海的一名医生匿名透露称，在这个东部沿海大都市，已经有31人死于这种新型冠状病毒，107人被感染。"

"如果按照这个医生的说法，相当于平均每三个感染者就会有一人死亡，那么其死亡率就远远高出武汉公布的4%，所以很多中国人就会认为：武汉的数据肯定是假的。"

医疗系统暴露短板

《南德意志报》记者Lea Deuber还注意到网络上的恐慌之外，在中国医疗系统中存在的现实问题："在过去的几年里中国为医疗保障体系改革投入了大量资金。尽管如此，整个卫生系统仍然处于危机之中。中国地方政府都有经济增长人物，同时很多地方的公共财政又负债累累，必须节约开支。这种情况下，很多医院存在医护工作人员缺乏、设施条件恶劣的问题。在中国，从平均数字来看，相当于每一位医生要照顾将近7000名民众，也就是7000比1，而国际上的公认标准比例则是大约1500到2000比1。"

虽然按照北京设定的蓝图，中国应该在2020年完成全面建设小康社会的目标。但是在医疗体系，城乡差距和地区差异表现得格外明显。"虽然官方媒体目前报道称，武汉的情况目前得到稳定，每位病患都有病床，但是国家媒体的宣传其实并不能令人信服。因为每个中国人都知道，医院是多么的超负荷运转。大家都有过在医院人满为患的走廊里排号候诊长达数小时的经历。这几天里人们所看到的危机管理措施更令很多人坚信，政府没有能力控制住这次的疫情。"

《南德意志报》的文章最后总结道，虽然中国的言论审查机制又开始尽可能地删除网络上不利于政府的言论，但是不断攀升的感染病例数字却是无法删除的。"对于一个在过去几年里十分擅长按照自己的意愿来扭曲事实的政府来说，这次的疫情几乎成了一个无法解决的难题。"

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