德语媒体：援助非洲的竞赛

(德国之声中文网) 《美因茨汇报》的评论指出，欧洲已经在对非援助中落后于中国。

"德国尽管有着显著的经济成就，但是其思维陈旧僵化，不仅仅体现在进展缓慢的数字化进程上。对外发展合作、尤其是非洲政策，也是一个鲜明的案例。很久以前，德国就将'发展援助'一词改为'发展合作'。但是，一直到欧洲难民危机爆发后，德国政府才开始逐渐摈弃以往几乎无效的国家主导模式，转而让经济界来进行发展合作。"

"然而，这又谈何容易。十多年来，中国人正在按照一份总体规划，获取了非洲的矿产、基础设施建设项目以及巨大的市场份额。我们没有必要喜欢这种剥削措施，况且当年美国也在二战后对南美国家实施了掠夺。"

中国在肯尼亚援建的铁路项目

《斯图加特报》以"中国愚弄欧洲"为题，刊发评论指出，中国正在非洲大陆超越欧洲。欧洲人还在大谈非洲的巨大机遇，而中国人则已经在采取实际行动。

"中国现在已经是遥遥领先的非洲最大贸易伙伴。锌、铜、金、油，没有任何一样非洲的自然资源是中国不需要的。中国也提供相应的回报，在近年间为非洲国家修建了6000余公里铁路线以及5000余公里的公路。在非洲，习近平正在向外界展示中国特色的全球化应当如何运作。几乎所有非洲国家的领导人都将前往北京参加峰会，与会的还有联合国秘书长。在完全没有欧美国家参与的情况下，北京的峰会将推进一项重要的全球性政策。"

"中国的非洲战略有着长远的打算，同时又足够灵活。胡锦涛任中国国家主席时，就已经在非洲大陆上积极地提供资金与各项援助，并且不设立政治条件。北京当然不会要求非洲国家领导人推动民主变革。而在习近平治下，中国对非合作实现了爆炸式发展。现在，中国人的目光远远不局限于自然资源贸易。中国国内的工资成本正在上升，越来越多的中国企业将生产线转移到国外。非洲大陆还变成了中国产品的最佳销售市场，涵盖了从塑料椅子到智能手机的大量商品。中国在非洲租下了大量土地，旨在为本国民众种植粮食。此外，中国还成为了非洲最大的武器进口来源国。"

文章接着指出，中国提供贷款的援助方式，也让越来越多的非洲国家陷入了债务陷阱。不少人担心，北京将会利用这种局面，加大对非洲国家的干预力度，并要求接管港口等设施。"这种方式是否会给非洲带来长期的帮助，现在还不明朗。然而，西方的援助也从来不是无私的。多年来，尤其是在农业领域，欧洲的廉价出口产品导致非洲的经济凋敝，过剩的荷兰洋葱、德国鸡爪以倾销价格充斥着非洲市场，让大量的非洲农民生计堪忧。有些生计无着的人，可能就此踏上了强渡地中海、逃难欧洲之路。"

"因此，非洲可以指望中国人对非洲的野心能够超越贸易，并且避开欧洲人犯过的错误。若真如此，那么德国乃至欧洲今后将难以在非洲贯彻自己的利益。"

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