德语媒体：排除华为就能万事大吉？

(德国之声中文网) 柏林出版的《焦点杂志》以"如果中国在华为争议中较真怎么办？德国可以从韩国的遭遇中找到答案"为题，刊发短评指出，中国在捍卫自己利益时从来就无所顾忌，而德国很有可能成为牺牲品。

"本周，德国宏观经济正受到来自中国攻击性产业政策的三重压力。在地缘政治的权力棋局中，德国正有成为被他国利用为棋子的风险。第一重压力：中国驻德大使吴恳威胁说，要是华为不被允许参与5G网络建设，中方将会有报复措施。第二重压力：《纽约时报》报道，韩国乐天集团撤出中国的行动已经开始。韩国是一个很典型的例子：该国几年前不顾中国反对，允许美军在当地部署新型反导系统，而付出代价的则是与此事无关的连锁商店乐天。中国官方呼吁民众抵制乐天，一些乐天的中国门店也因'安全因素'而被迫关闭。第三重压力：中国政府调整了汽车业的发展方向。2020年，中国政府对电动汽车的补贴政策就将停止，今后将对所有新技术持开放态度。《中国时报》报道称，中共现在的新宠是氢能源动力。这让德国车企感到不安：德国大众全球生产的汽车，40%都是在中国市场销售。"

"总而言之，德国正面临着被地缘政治棋手利用为棋子的风险。我们德国需要自己的产业政策构想：哪些技术是面向未来的关键技术？谁是伙伴？谁是对手？只有一点非常明确：谁要是自己不做决定，就会被他人决定命运。"

杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"通信网络的安全必须具有最高优先级"为题，刊发评论认为，相比剔除华为，强化认证程序以及加密措施才是确保5G网络安全性的最重要手段。

"确实，作为中国企业，华为可能会被北京当局迫使合作。即便该公司强调愿意为客户的安全利益尽一切努力，也无法违抗中国政府的意愿。华为无法排除这种政治风险。因此，德国政府想要更仔细审视这一事件，这是正确的姿态。联邦政府有意推行更加严格的法规，这也是合理的。但是，德国政界某些人物却似乎认为，只要一概将中资企业排除在德国通信网络之外，就能一劳永逸地确保安全。"

"然而，事实绝不会是这样。即便是诺基亚、爱立信等欧洲厂商，也都在中国生产。如果北京真的想要窥探我们的通信网络，中国情报机关完全可以设法渗透入爱立信、诺基亚的供应链。"

"不过，要提高我们通信网络的安全性，还有完全不同的途径。其中一条关键途径就是尽可能地对移动通信网络中的所有数据进行加密。技术上，这是可行的，5G技术甚至还让加密过程变得更加方便。然而，这样的合理计划，却在德国以及欧洲停滞不前，其原因并不在于华为，而在于欧洲安全机关的阻挠。他们认为，为了打击犯罪，必须要能够对数据传输进行监听，而加密技术却会导致监听变得困难，甚至完全杜绝监听的可能性。根据情报部门的说法，可以设置只开放给欧洲安全机关的后门程序。但是，后门程序终归是后门程序，犯罪分子、其他国家届时也可以利用这样的后门。"

文章接着指出，另一条重要途径则是政府监管部门对通信设备加强认证，要求厂商提供源代码以便进行审核。作者注意到，华为已经和德国政府部门展开了这样的合作，可是后者却没有对爱立信等厂商一视同仁。

"最后，德国政府还可以要求所用电信服务商必须至少使用三家供货商的通信设备，这样还能防止德国电信、沃达丰、西班牙电信等企业过于依赖单一供应商。这一措施兴许还能让爱立信、诺基亚获得更多订单，扶持欧洲的产业。目前，德国政府只规定服务商至少使用两家供货商的设备，这导致了电信服务商一般会在选择华为设备后，再在爱立信和诺基亚之间选择一家。"

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