德语媒体：捍卫台湾就是捍卫欧洲

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表客座评论称，面对中国对台湾发出的军事威胁，西方世界必须亮明立场，因为北京的野心绝不仅限于吞并台湾。这篇题为《西方必须阻遏中国》的评论写道：





“吞并台湾绝不是习近平的全部意图，事实上，中国同其所有邻国都有领土纠纷。在西太平洋地区，中国同日本、韩国、台湾和菲律宾都有争执。中国在同首尔争夺一处暗礁，同日本存在争执的是一处岛屿，原本中国对该岛属于日本并无异议，但随着此间发现原油，中国的立场也就发生了变化。从今年三月至今，中国还占领了南沙群岛中属于菲律宾的岛屿。占领岛屿的可能是中国军人，但却没有穿着军服，这或许是习近平从普京那里学来的招数。



此外，北京还在西太平洋用填海方式造了一些人工岛屿，并对其进行军事化改造，而此前海牙国际法庭已经裁定北京无权对南沙群岛提出主权索求。北京的目的很明确，他们要将包括台湾在内的各岛屿都纳入中国领土范围，从而使迄今为止的国际海域变为中国领海。



中国还制定了《海上交通安全法》，从而对国际海运的自由通航构成威胁。依照这一法律，中国有权对任何进入其‘领海’的船只发动进攻。一旦习近平的愿望得到实现，那么从西太平洋直至马六甲海峡的海上通道，将全部置于中国控制之下，西太平洋的海底因特网电缆也将面临同样命运。从习近平近来的讲话来看，对台开战似乎已经不可避免。与此同时，中国同美国的亲密盟友日本、韩国以及菲律宾爆发战争的可能性也同样存在。然而，事实上，中国并不希望发动这样一场随时可能触发世界大战的军事行动。北京的如意算盘是，西方世界舍不得失去中国这样一个庞大市场，制定一个《海上交通安全法》就足以让自由世界听其摆布。”





评论作者Alexander Görlach是卡内基国际事务道德委员会的高级研究员。他认为，中国的扩张行为已经引起了太平洋地区的军备竞赛。评论写道：

“习近平的目标是在不远的将来控制从吉布提到澳大利亚的国际海域。自由世界绝不应允许习的梦想成真。而阻遏北京的第一步，就是要捍卫台湾。美国上周再度重申了支持台湾的立场。台湾是欧洲的第五大贸易伙伴，几乎所有手机的芯片都是台湾制造。台湾民众拥有自由，而这正是北京想要剥夺的。有鉴于此，欧洲也应坚定地站在台湾一边，并承诺对台湾的支持。捍卫台湾的自由，就是捍卫欧洲的自由。”



中国是世界第一碳排放大国，没有中国的合作，显然人类抗击气候变化的努力，也将无法取得成功。《世界报》就此写道：

”从绝对数字来看，中国是世界上最大的温室气体排放国，排放量超过了工业七国的总和。中国能源的三分之二来自煤炭发电，这也是中国大量排放温室气体的主因。鉴于中国政府仍在对煤炭消耗给予慷慨的补贴，因此目前并无迹象显示中国会改变能源政策。恰恰相反：中国今年的煤炭消耗预计将远远超过以往。除此之外，同中国的发展援助和基建项目一道，中国对煤炭的狂热消费也被输往境外：目前全球70%的在建和立项火力发电厂都是由中国出资的。对各国政府是否遵守巴黎协定进行评估的‘气候行动追踪’平台认为，中国的气候保护措施‘严重不及格’。

除此之外，观察家们还有另外一种忧虑：今年九月美国环保事务特使ke'li访华期间，中国外长王毅曾明确表示，不讨论原则性的政治问题，中国就不会就环保合作问题同美方展开讨论。王毅当时表示，环保问题是荒漠般中美关系中的一个绿洲。有鉴于此，北京显然并不忌惮将环境保护问题作为向华盛顿施压的手段。”

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