德语媒体：捍卫人权也是现实政治

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称，在很多欧洲人看来，外交政策领域的现实和理想相距甚远，因此在如何应对专制政权的问题上，欧盟的外交路线也没有统一的模式。这篇题为《捍卫人权也是现实政治》的评论写道：

“以利益为导向的现实政治同以理想为导向的人权政治往往被看作是两种相互对立的政治立场。事实上，这种相互对立并不是绝对的，如果欧洲政界能够意识到这一点，无疑是一件好事情：欧洲的外交路线要想在国际舞台上长期保持不变，就必须要将捍卫人权和自由民主置于首位。因为欧洲大陆的生活之所以富有吸引力，之所以能够实现经济发展、社会安定，能够保障自由以及个体的生活方式，正是基于对人权和民主自由价值的捍卫。

中俄两个大国正在以不同的方式试图对欧洲的政治、社会以及经济施加影响。上述两国都在试图削弱欧洲的民主体制。俄罗斯领导人采取的主要方式是搞破坏，而中国共产党则试图影响欧洲的话语权。目前，这种尝试还只局限于西藏、新疆、台湾、香港等议题，其手段也还显得相当明显和笨拙，以至于往往取得适得其反的效果。然而有迹象现实，中国人的做法已经构成了现实威胁。去年中国对澳大利亚实施经济制裁时提出的理由之一就是‘敌对性的媒体报道’。

面对欧洲民主制度所面临的威胁，欧盟及其成员国政府最佳的防御手段就是对践踏人权行为仗义直言，而不去顾忌专制统治者的脸面。尽管这样做，未必能够对维吾尔人和俄罗斯的示威者带来直接的好处，但对于中俄专制统治者不断膨胀的权力欲却可起到遏制作用。”

评论写道，强调人权同开展经济和环保方面的合作并不矛盾，反之，一味强调“贸易促转变’却可能强化专制政权。评论称：

“在现实政治中，这样的外交路线总是会带来矛盾、产生动摇，乃至令人痛苦的妥协。面对不同国家，这一外交路线的具体实施也会有所不同。经济崛起技术进步的中国和出于萧条状态的能源大国俄罗斯，对欧洲构成的挑战并不相同。欧洲面对上述两个国家所拥有的外交应对手段也不相同。但有一点却是共同的：欧洲人执行外交路线时总是缺乏自信。”

尽管受到疫情影响，但德中贸易去年仍实现了3%的增长。《时代》周报援引德国联邦统计署的数据报道称：

“尽管发生疫情，中国仍是德国最重要的贸易伙伴。联邦统计署提供的数据显示，2020年，德中贸易总额为2121亿欧元，对华贸易增加了3%。

中国对德国经济显得越来越重要。1980年，中国在德国进口国中排名第35名，1990年升至第14名，而2015年至今，中国已经成为对德国的第一出口大国。2020年，中国总计向德国出口产品1163亿欧元，出口额比2019年增长了5.6%。”

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