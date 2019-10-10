德语媒体：挺直腰杆 未必就会赔钱

（德国之声中文网）过去几年当中，因"伤害"中国人民感情"而遭中国消费者抵制的国际品牌有数十家之多：戴姆勒是因为广告词里引用了达赖喇嘛的名言，ZARA是因为将台湾单列为国家，Dolce & Gabbana 则是因为广告中女模抓筷子姿势不标准而引发"众怒"。而本周在中国遇到麻烦的则是苹果和NBA，《商报》发表社评认为，对一家企业来说，理念和利润是同等重要的。这篇题为《挺直腰杆 未必就会赔钱》的评论写道：

"迄今为止，这类事件的结局都是一样的：企业放下身段请求原谅。道理很简单，他们认为，自己的价值观远不如庞大的中国市场来得重要。苹果公司已经在其AppStore里下架了反映实时示威情况的香港地图HKmap.live。苹果的官方说辞是，这样做是为了保护香港的警察和民众。但大多数人心知肚明的却是，这家高科技公司是在担心他们的销售业绩。

种种迹象显示，北京在向资本主义西方世界出口其审查制度方面越来越得心应手。但这样说，却也有失公允。中国消费者和中国政府当然可以利用其市场诱惑力，逼迫西方企业就范。但是否屈从于这种诱惑力，却完全取决于每一家公司自己。最近苹果和NBA的例子恰恰说明，卑躬屈膝往往并不是一件值得去做的事情。"

文章写道，苹果公司对中国政府俯首听命并非首次。2017年，苹果就按照按照北京的要求下架了AppStore里的VPN翻墙软件。但听话并不意味着就能赚到更多的钱。苹果手机在中国的销售量此后仍在连年下降。相反，NBA则并不准备按照北京的要求，限制球员和员工的言论自由。文章写道：

"NBA将为它的固执付出怎样的代价，还有待进一步观察。但有一点不应当忘记，NBA同中国的关系，绝不是只是市场和营销那么简单。它还涉及到众多的球迷和球迷项目。

NBA及其球员当然不愿意为了一条推文而放弃大约价值四十亿美元的商业机会。但大约5000万球迷也不愿因一条推文而失去他们的乐趣、身份认同和喜悦。那些在爱国主义狂潮冲击下临时退出的中国赞助商们，过后也会三思，他们是否真的愿意长期放弃这笔收入。苹果的情况也大同小异，它一方面在赚中国人的钱，但同时也给众多的中国人带来了工作。"

拥有13亿人口的中国市场，无疑为大多数西方企业提供了巨大的商机。但在这个日益政治化的生意场里，西方企业必须谨小慎微，因为稍不注意，就会踏入雷区。《法兰克福汇报》撰文写道，西方企业越来越频繁的被要求表明政治立场，而他们却没有为此做好准备。这篇题为《中国已变为经济界的雷区》的文章写道：

"去年二月，戴姆勒集团的中国业务险些'翻船'，起因是一家广告公司在Instagram为戴姆勒发布的广告中引用了达赖喇嘛的名言，而这位西藏精神领袖恰恰被中国视为头号公敌。时任戴姆勒总裁的迪特·蔡澈（Dieter Zetsche）为此在中共面前做足了卑躬屈膝的姿态。直到今天，在华外国企业仍将其视为危机公关的最恶劣典范。一些德国高管表示，当时因事发突然，手足无措的斯图加特总部只好完全听从政府公关部门中国员工的建议。

今年夏季，中国市场份额很大的五家德国企业代表曾在柏林聚餐，商谈内容之一则是如何应对一种可能出现的可怕场景：即如果中国分部的德国员工利用周末时间去香港参加游行而被中国媒体曝光，那么面对中方提出的解雇要求，德国雇主应当如何应对呢？一名这场讨论的参与者表示，大家最终并没有找到可行的方案。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点